Te veel slapen kan slecht zijn voor je hersenen

Voorlopige resultaten van ’s werelds grootste slaapstudie hebben aangetoond dat mensen die gemiddeld tussen de 7 en 8 uur per nacht slapen, cognitiever presteerden dan degenen die minder of meer sliepen dan dit. ‘S Werelds grootste slaapstudie werd gelanceerd in juni 2017 en binnen dagen namen meer dan 40.000 mensen uit de hele wereld deel aan het online wetenschappelijke onderzoek, dat een diepgaande vragenlijst en een reeks cognitieve prestatie-activiteiten omvat.

“We wilden echt de slaapgewoonten van mensen over de hele wereld vastleggen. Uiteraard zijn er veel kleinere slaaponderzoeken geweest van mensen in laboratoria, maar we wilden weten hoe slapen in de echte wereld eruit ziet”, zegt de onderzoeker. “Mensen die ingelogd waren, gaven ons veel informatie over zichzelf, we hadden een vrij uitgebreide vragenlijst en ze vertelden ons dingen zoals welke medicijnen ze gebruikten, hoe oud ze waren, waar ze zich in de wereld bevonden en wat voor soort opleiding ze hebben gehad,” omdat dit allemaal factoren zijn die hebben bijgedragen tot sommige resultaten.”

Ongeveer de helft van alle deelnemers rapporteerde doorgaans minder dan 6,3 uur per nacht, ongeveer een uur minder dan de aanbevolen hoeveelheid van het onderzoek. Een verrassende onthulling was dat de meeste deelnemers die vier uur of minder sliepen, presteerden alsof ze bijna negen jaar ouder waren.

Een andere verrassende ontdekking was dat de slaap alle volwassenen gelijk beïnvloedde. De hoeveelheid slaap geassocieerd met zeer functioneel cognitief gedrag was voor iedereen hetzelfde (7 tot 8 uur), ongeacht de leeftijd. Ook was de stoornis geassocieerd met te weinig of te veel slaap niet afhankelijk van de leeftijd van de deelnemers.

“We hebben vastgesteld dat de optimale hoeveelheid slaap om je hersenen optimaal te laten presteren 7 tot 8 uur per nacht is en dat dit overeenkomt met wat de artsen zullen zeggen dat je nodig hebt om je lichaam ook in topconditie te houden. Dat mensen die meer sliepen dan dat even slecht waren als degenen die te weinig sliepen”, zegt de hoofdauteur van de studie.

De redeneringen en verbale capaciteiten van de deelnemers waren twee van de acties die het sterkst door slaap werden beïnvloed, terwijl de prestaties van het korte-termijngeheugen relatief onaangetast waren. Dit is anders dan de bevindingen in de meeste wetenschappelijke studies van volledig slaapgebrek en suggereert dat het niet voldoende krijgen van slaap gedurende een langere periode je hersenen anders beïnvloedt dan de hele nacht opblijven.

Aan de positieve kant, was er enig bewijs dat zelfs nachtrust van invloed kan zijn op iemands vermogen om te denken. Deelnemers die de nacht voordat ze deelnamen aan het onderzoek meer dan normaal sliepen, presteerden beter dan degenen die hun gebruikelijke hoeveelheid of minder sliepen.