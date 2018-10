Slechte baas? Je maakt dingen misschien beter – of erger!

Onaangename, oneerlijke en nalatige bazen kunnen slechte resultaten voor organisaties en werkgroepen betekenen. Nieuw onderzoek wijst er echter ook op dat de medewerkers waarmee zij werken hierin een belangrijke rol spelen. Angst van medewerkers, zelfrespect en hoe leiderschapsgedrag wordt waargenomen, kunnen allemaal van invloed zijn op de invloed van de leider op de uitkomsten – en zowel volgers als leiders kunnen bufferen tegen de effecten van bepaalde ongewenste eigenschappen. Dat blijkt uit nieuw onderzoek.

Leiderschap en volgerschap zijn cruciale aspecten van het functioneren van organisaties en kunnen onze samenleving op alle niveaus beïnvloeden. Studies die persoonlijkheidstrekken en -stijlen van leiders integreren, persoonlijkheidstrekken en -gedragingen van volgers evenals hun contexten zijn zeldzaam – en de meeste studies richten zich op goede eigenschappen in plaats van ‘donker’ leiderschap of volgerschap.

Het onderzoek belicht ‘Three Nightmare Traits’ als kern van duistere leiderschap: oneerlijkheid, onvriendelijkheid en nonchalance. In combinatie met een leider die zeer extravert en laag in emotionaliteit is, kunnen ernstige negatieve gevolgen voor werknemers en organisaties optreden, zoals verzuim, omwerpen, stress en slechte prestaties.

Met behulp van een reeks technieken, variërend van experimenteel bewijs tot waarnemingen uit de praktijk, laat dit onderzoek zien dat bepaalde kenmerken samen verschillende uitkomsten opleveren.

Volgelingen met een hoog machiavellisme gebruiken bijvoorbeeld alle mogelijke middelen om gewenste doelen te bereiken, zoals het verbergen van kennis of het gebruiken van emotionele manipulatie. Dit negatieve gedrag kan echter effectief worden verminderd door ethisch leiderschap: leiders tonen passend gedrag door acties en interpersoonlijke relaties.

Het zelfvertrouwen van werknemers hangt ook samen met hoe het gedrag van een leider wordt waargenomen en de consequenties die daaruit voortvloeien. Narcistische leiders werden als meer beledigend beoordeeld door volgers met een laag zelfbeeld en dit had op zijn beurt weer te maken met lagere prestaties van de medewerker en de ervaring van symptomen van burn-out.

De genuanceerde impact van destructief leiderschap werd ook beoordeeld. Een studie vond bijvoorbeeld dat werknemers die zich misbruikt voelen door leiders, een hogere urgentie hebben om de organisatie te verlaten in vergelijking met degenen die verduistering en uitbuitend leiderschapsgedrag ervaren. Een ander onthulde dat strikt tiranniek leiderschap kan leiden tot conflicten tussen werk en gezin, wat op zijn beurt weer te maken heeft met de emotionele uitputting van werknemers. Bovendien kan dit erger worden als de werknemer aan angst lijdt.