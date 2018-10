Snack je vaak ’s avonds laat? Neem hüttenkäse

Wil je een snack eten voor het slapengaan? Een met proteïne gevulde snack zoals hüttenkäse is het beste, zeggen onderzoekers van de Florida State University. De onderzoekers ontdekten dat het consumeren van 30 gram eiwit 30 minuten voor het naar bed gaan een positief effect lijkt te hebben op de spierkwaliteit, het metabolisme en de algehele gezondheid. En voor degenen die ’s avonds hebben afgezien van eten, is er geen winst in lichaamsvet.

Deelnemers aan de studie – actieve jonge vrouwen in de vroege jaren 20 – aten monsters van hüttenkäse 30 tot 60 minuten voor het slapengaan. Onderzoekers wilden specifiek weten of dit voedsel invloed kan hebben op de stofwisseling en spierherstel. Dit is een van de eerste voedingsonderzoeken waarbij deelnemers een heel voedsel consumeerden in tegenstelling tot een eiwitshake of een vorm van supplement.

“Tot nu toe veronderstelden we dat hele voedingsmiddelen op dezelfde manier zouden werken als de gegevens over aanvullende eiwitten, maar we hadden geen echt bewijs,” zei de onderzoeker. “Dit is belangrijk omdat het aan het lichaam van de literatuur toevoegt dat aangeeft dat hele voedingsmiddelen net zo goed werken als eiwitsuppletie, en het geeft mensen opties voor eten voor het slapengaandie verder gaan dan poeders en shakerflessen.”