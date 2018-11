Soof-fans opgelet: KookSoof opent haar deuren in Leiden

Ter ere van het tweede seizoen van de serie ‘Soof’, opent restaurant de KookSoof haar deuren op de Beestenmarkt in Leiden. De Soof-fans krijgen voor het eerst de kans om een kijkje te nemen en sfeer te proeven in deze glazen KookSoof. Het pop up restaurant is alleen komende week te bezoeken. De deuren gaan open voor een aantal exclusieve, besloten viewings van de eerste aflevering van ‘SOOF: seizoen 2’, in aanwezigheid van cast. Vanaf donderdagmiddag is iedereen welkom voor een hapje en een drankje. Het is uniek dat een filmset in Nederland op deze manier tot leven komt. Tickets voor de exclusieve screenings zijn te winnen via onder andere de Facebookpagina’s van Soof en Videoland.

Openingstijden KookSoof voor publiek:

29 november 16.00-18.00 uur

30 november 16.00-19.00 uur

1 december 10.00-15.00 uur

2 december 13.00-16.00 uur