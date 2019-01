Sporten als goede voornemen? Zo hou je het wél vol!

Oude gewoontes zijn moeilijk af te leren. Als je ooit hebt geprobeerd je aan goede voornemens voor het nieuwe jaar te houden en gefaald hebt, ben je zeker niet de enige. We kennen allemaal veel mensen wiens doelen na de eerste maanden van het jaar in het niets verdwijnen. Een van de meest voorkomende goede voornemens is om fit en gezond te worden – een moeilijk doel, maar wel belangrijk doel om aan te houden. Er zijn manieren om je voornemens gemakkelijker te maken. Hier enkele handige tips.

1. Doe een snelle workout thuis voordat je naar je werk gaat. Op die manier hoef je niet te douchen in de sportschool of je kleding naar het werk te brengen.

2. Vertel mensen wat je voornemen is om het moeilijker voor je te maken om te stoppen. Beter nog – neem een gymbuddy, zodat je elkaar kunt motiveren.

3. Maak je workouts gemakkelijk en leuk. Schaf bijvoorbeeld een trampoline aan en het enige wat je hoeft te doen is rond te stuiteren. Spring tien tot vijftien minuten terwijl je tv kijkt of terwijl je wacht tot het avondeten aan het sudderen is!

4. Een lidmaatschap op de sportschool is niet zichtbaar, dus het is vaak een kwestie van ‘uit het oog, uit het hart’. Zorg ervoor dat je de fitnessapparatuur van je huis in het zicht houdt, bijvoorbeeld in je slaapkamer, om je eraan te herinneren dat je moet trainen.

5. Focus op je doel en stel jezelf elke dag kleine doelen. Met bijvoorbeeld een fitness tracker kun je activiteiten bijhouden.

6. Geef jezelf elke keer een kleine beloning als je een dagelijks doel bereikt om je gemotiveerd te houden.

7. Zorg voor een trainingsplan voor die dagen dat het echt aan energie ontbreekt. Als je een volledige workout niet aankunt, probeer dan iets simpels zoals bijvoorbeeld een wandeling in de buurt.

8. Fiets of loop naar plaatsen in plaats van de bus te pakken of de auto te gebruiken.

9. Raak niet ontmoedigd als je een kilo of twee aankomt, want gewicht is niet altijd een goede maatstaf voor de gezondheid. Houd je BMI en lichaamsvet in de gaten.

10. Vermijd het kopen van ongezonde lunches op het werk door gezonde voedingsmiddelen van thuis mee te nemen. En natuurlijk moet je ook thuis een gezond voedingspatroon handhaven.