Start 2019 goed, go vegan!

De vegan levensstijl is niet voor iedereen, maar het is zeker verstandig dit eens te overwegen. Het is goed voor je gezondheid, goed voor je huid, goed voor het milieu en goed voor de dieren. Het is ook al bewezen dat mensen die een veganistisch dieet volgen wat geen dierlijke producten omvat, sneller gewicht verliezen dan mensen die andere diëten volgen. Als je een van je doelen voor het nieuwe jaar is om gezonder te leven, is het verstandig te overwegen om vegan te worden. Onthoudt wel dat dit een proces is waar je veel over moet weten voordat je er mee begint. Het is zeker niet verstandig van de ene op de andere dag alle dierlijke producten te schrappen. Hier dan ook wat dingen die je zeker niet mag vergeten.

Eet veel groenten

Vul de helft van je bord met groenten bij de lunch en het diner. Zorg ervoor dat je veel kleuren opneemt bij het kiezen van je groenten. Dit maakt het aantrekkelijker om te eten. Stomen, grillen of roerbakken zijn ideaal om de smaak en voedingsstoffen te behouden. Geniet van groenten als snack met hummus, salsa of guacamole. Zo krijgt je lichaam de essentiële voedingsstoffen en antioxidanten binnen die het nodig heeft.

Kies goede vetten

Vetten in olijfolie, olijven, noten en notenboters, zaden en avocado’s zijn gezonde keuzes als je besluit vegan te worden.

Eet volle granen voor het ontbijt

Begin de dag met met havermout, quinoa, boekweit of gerst. Voeg vervolgens een paar noten of zaden toe, samen met vers fruit. Zo heb je een stevig ontbijt dat je vol houdt tot de lunch.

Zorg dat je voldoende eiwitten binnen krijgt

Als je wilt weten hoe je veganist kunt worden zonder dat je te weinig eiwitten binnen krijgt, dan zijn er genoeg oplossingen. Eiwitten kun je niet alleen uit dierlijke producten zoals eieren, kwark of kip, halen. Maar er zijn genoeg plantaardige eiwitbronnen, zoals bonen, sojaproducten zoals tofu en seitan, quinoa, granen, groenten, noten, zaden en vleesvervangers. Wil je zeker weten dat je genoeg eiwitten naar binnen krijgt? Bestel een lekkere plantaardige eiwitshake en je weet precies hoeveel eiwitten je naar binnenkrijgt. Zolang je deze netjes drinkt, samen met eiwitrijke groenten zoals asperges, bloemkool en broccoli, kom je makkelijk aan je dagelijkse hoeveelheid.

Eet fruit als dessert

Een rijpe, sappige perzik, een verfrissend stukje watermeloen, een exotische ananas, een schaaltje druiven of een knapperige appel zullen je verlangen naar een zoete hap na een maaltijd bevredigen.

Vergeet extra supplementen niet

Plantaardige diëten bieden alle noodzakelijke eiwitten, vetten, koolhydraten, vitamines en mineralen voor een optimale gezondheid en zijn vaak hoger in vezels. Sommige veganisten moeten echter een supplement (specifiek vitamine B12) toevoegen om ervoor te zorgen dat ze alle benodigde voedingsstoffen ontvangen.