Starten met beleggen: wanneer, waarmee en hoe?

Beleggen kan natuurlijk interessant zijn. Het kan op de lange termijn meer opleveren dan sparen. Maar wanneer is het juiste moment om te starten met beleggen? Met wat voor bedragen begin je, hoe kies je het juiste beleggingsproduct en is het eigenlijk niet moeilijk en riskant?

Wanneer: het juiste moment om te starten

Een gewijzigde situatie kan een goed moment zijn om te starten met beleggen. Wanneer je meer te besteden hebt of wanneer er een nieuwe fase in je leven aanbreekt. De kinderen die financieel op hun eigen benen kunnen staan bijvoorbeeld. Niet alleen scheelt dit jou in de kosten, het is ook een goed moment waarop je kunt besluiten om te starten met beleggen: door bijvoorbeeld maandelijks een bedrag op een beleggingsrekening in te leggen.

Starten met beleggen met een specifiek doel voor ogen

Het is dan ook niet voor niets dat veel mensen besluiten te starten met beleggen wanneer ze een specifiek doel voor ogen hebben. Denk bijvoorbeeld aan het opbouwen van een aanvullend pensioenkapitaal, of om een kind een goede financiële start te geven. Er zijn genoeg doelen waar beleggen aan bij kan dragen, maar niet alle jonge ouders zullen daar het geld voor hebben.

Waarmee: het juiste bedrag om te beleggen

Het is altijd wijs om wat geld achter de hand te houden voor onverwachte uitgaven. Het is dan ook niet aan te raden om direct al je geld te beleggen. Start alleen met beleggen wanneer je er zeker van bent dat je dit geld de komende periode niet nodig gaat hebben.

Hoe: het juiste product

Er zijn ontzettend veel beleggingsproducten te vinden. Sommige producten hebben wat meer, en andere producten juist weer wat minder risico. Zo heb je moeilijke producten en makkelijke producten. Ben je nog niet zo bekend met beleggen? Kies dan een makkelijk product van een vertrouwde aanbieder, bijvoorbeeld van Centraal Beheer. Aanbieders zijn namelijk verplicht om de risico-indicator van de AFM te gebruiken. Hierdoor kun je het risico van alle verschillende beleggingsproducten makkelijk vergelijken. Een andere handige tip voor beginnende beleggers is om het beheer van de belegging aan de experts over te laten. Zo heb jij er nauwelijks omkijken naar. Let hierbij natuurlijk wel op de kosten. Alle aanbieders van beleggingsfondsen brengen natuurlijk kosten in rekening, en deze kosten verschillen per aanbieder. Volgens het meest recente onderzoek (2018) van vergelijkingssite beleggingsmatch.nl is Centraal Beheer op dit moment de goedkoopste aanbieder van beleggingsfondsen.

