Starten met voetbal: dit heb je nodig

De opkomst van vrouwenvoetbal liegt er niet om: voetbal wordt ook onder de vrouwen steeds populairder. Het vrouwenvoetbal is op dit moment de snelst groeiende sport in Nederland. Niet alleen krijg je er een ontzettend goede conditie van, deze teamsport is ook nog eens erg leuk om te doen. Een beetje competitie heeft nog nooit iemand kwaad gedaan, en wat meer socializen is natuurlijk ook niet verkeerd. Maar wat heb je nu eigenlijk nodig om te beginnen met voetbal? Je leest het hier!

Voetbalschoenen

Het succesvol voetballen valt of staat met de juiste voetbalschoenen. Door voetbalschoenen van bekende, gespecialiseerde merken aan te schaffen zoals bijvoorbeeld Adidas voetbalschoenen of Nike voetbalschoenen, weet je zeker dat je investeert in kwaliteit. De juiste voetbalschoenen geven je de grip die je nodig hebt, ook wanneer het gras nat en glad is. Daarnaast zorgt er er natuurlijk ook voor dat je valpartijen en eventuele blessures aan voeten, enkels en knieën kunt voorkomen.

Voetbalbroek en t-shirt

Of je zelf een voetbalbroek en voetbalshirt aan moet schaffen hangt helemaal af van de club waar je voor besluit te gaan voetballen. Sommige clubs hebben namelijk hun eigen outfit, en deze krijg je vaak voor een meerbedrag aangeboden zodra je jezelf aansluit bij de club. Begin je eerst zonder club, dan is het verstandig om deze items zelf aan te schaffen. Je vindt ze in bijna alle sportzaken, en kunt gewoon een set uitkiezen die je bevalt, en die natuurlijk comfortabel zit. Zoek ook meteen even naar een geschikt trainingspak voor wanneer het wat kouder is!

Voetbalsokken

Naast schoenen, broek en t-shirt heb je natuurlijk ook de juiste voetbalsokken nodig. Deze draag je over je scheenbeschermers heen, en zijn hierdoor behoorlijk wat hoger dan normale sportsokken. Zoek naar voetbalsokken die niet te strak, maar ook zeker niet te los zitten om verdere irritatie te voorkomen.

Sokkentape

Blijven je sokken toch wat lastig zitten, of draag je niet altijd scheenbeschermers? Dan kan sokkentape ontzettend handig zijn. Deze tape zorgt er namelijk voor dat je sokken op de juiste plek blijven zitten, zonder dat je steeds hoeft te bukken om de sokken op te trekken.

Scheenbeschermers

Je zag ze al een aantal keer voorbij komen: de scheenbeschermers. Mocht je net beginnen dan zul je ze niet direct nodig hebben, maar zodra je jezelf bij een club aansluit of op wedstrijd gaat zijn scheenbeschermers verplicht. En die verplichting zorgt er natuurlijk ook mooi wel voor dat je schenen beschermd blijven!