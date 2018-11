Stijltips voor mindfulness in je huis

Nu wellness prominent aanwezig is in de huidige maatschappij, is het geen wonder dat het creëren van een serene, gelukkige ruimte een enorme innerlijke trend is geworden om te verkennen. Het combineren van het beste van Scandinavische comfort en gezondheidsgerichte invloeden – denk aan aromatherapie, kleurpsychologie en veel planten en groen – deze wellnesstrend groeit en blijft hier. Hier 3 tips voor het creëren van een ontspannende ruimte die ook wellness kan stimuleren.

1. Introduceer kleine, betekenisvolle accessoires

Als het gaat om het omarmen van een gelukkiger en productievere ruimte, gaat het kleine een lange weg. De kunst is om slim te decoreren. Ga voor decorelementen die de sfeer van de kamer gemakkelijk kunnen veranderen, zoals geurkaarsen, aromatherapie-oliën en geurverspreiders voor een instant pick-me-up.

2. Versier met natuurlijke materialen en veel groen

Het is geen geheim dat natuurlijke huishoudelijke artikelen en decor dit jaar groot zijn, met rotan-stukken en de tropische esthetiek als warme zomerfavorieten. Geweven vloerkleden, houten meubels en rotanmanden zijn de ideale keuze voor deze look. Ze geven een handgemaakt uiterlijk dat de ingetogen, rustige tonen van de ruimte aanvult.

Dit is ook een perfecte gelegenheid om creatief te zijn en een DIY-decor te integreren. Dus of het nu gaat om op maat gemaakte rekken of macrame wall art, het eindresultaat is een persoonlijke creatie die groot scoort op stijl zonder veel geld uit te geven.

Een andere stemming lifter om te overwegen: kamerplanten. Groen kan van cruciaal belang zijn als het gaat om het bevorderen van de productiviteit en een gezonder welzijn. Vetplanten en cactussen zijn gemakkelijk te verzorgen, maar voor een statement-waardige investering zou een terrarium een prachtig opvallend stuk zijn.

3. Bouw een rustige, energieke omgeving met kleuren en textuur

Met het nemen van visuele signalen van de Hygge-gekte van vorig jaar, kunnen neutralen de juiste sfeer creëren voor een ontspannen ruimte. Taupe, ivoor en trendy salie geven een verfijnde look die prachtig werkt voor een rustig interieur. Deze tinten zijn een prima basis om mee te werken, passen gemakkelijk bij andere kleuren en kunnen afhankelijk van je voorkeuren worden gehouden.

Neutrale tonen zijn ook perfect als achtergrond voor meer dramatische accentkleuren. Zonnige tinten zoals geel zorgen voor een vrolijke uitbarsting van creativiteit, terwijl ze charme en persoonlijkheid geven.

En als het gaat om meer comfort, ga dan voor laagjes in verschillende texturen. Denk aan elementen als een zachte bank, zachte spreien en zelfs een pluizig namaakbont tapijt voor een enorme boost in gezelligheid.