Stress, angst en de feestdagen

Met het vakantieseizoen in volle gang en 2019 om de hoek, voelen mensen zich vaak gestresst en overweldigd. Denk feesten, winkelen, bakken, schoonmaken en vermaken. De feestdagen zorgen vaak ook voor conflicten, hoge verwachtingen, overmatig eten en financiële zorgen. En natuurlijk is de drukte in winkels en winkelcentra die zelfs de rustigste shopper kunnen irriteren. Maar je kunt praktische stappen ondernemen om stress en angstgevoelens in de aanloop naar en inclusief de feestdagen tegen te beperken. We zetten ze hier op een rij.

Probeer eenvoudige activiteiten waarbij je je beter voelt

Trainen is bijvoorbeeld een natuurlijk antidepressivum dat je stemming kan verbeteren door endorfines te stimuleren. Oefeningen zoals hardlopen en aerobics stimuleren ook norepinephrine, een neurotransmitter die een rol speelt in de stemming. Zelfs een wandeling kan veel helpen om jezelf te resetten.

Erken je gevoelens

Als iemand in je buurt onlangs is overleden of als je niet bij geliefden kunt zijn, besef dan dat het normaal is om je verdrietig te voelen. Het is goed om de tijd te nemen om te huilen of je gevoelens te uiten, je kunt jezelf niet dwingen om gelukkig te zijn, alleen maar omdat het de feestdagen zijn.

Maak contact met mensen die je vertrouwt

Als je je eenzaam voelt, zoek dan vertrouwde vrienden als dat mogelijk is, of woon religieuze of andere sociale evenementen bij die steun en gezelschap bieden. Vrijwilligerswerk doen om anderen te helpen, is een andere goede manier om je op te vrolijken.

Neem een ​​adempauze

Maak wat tijd voor jezelf. Als je slechts 15 minuten alleen doorbrengt, zonder afleiding, kun je je voldoende opfrissen om alles aan te kunnen wat je moet doen. Zoek iets dat je hoofd leeg maakt, je ademhaling vertraagt ​​en je innerlijke rust herstelt. Voorbeelden: ga naar buiten om naar de sterren te kijken; luister naar rustgevende muziek; of lees een goed boek.

De feestdagen hoeven niet perfect te zijn

Naarmate gezinnen veranderen en groeien, veranderen tradities en rituelen vaak ook. Kies een paar om vast te houden en sta open ​​voor het maken van nieuwe. Als je volwassen kinderen bijvoorbeeld niet kunnen komen, vier samen op andere manieren, zoals het delen van foto’s, e-mails of video’s.

Houd familiegeschillen opzij

Probeer familieleden en vrienden te accepteren zoals ze zijn, zelfs als ze niet aan al je verwachtingen voldoen. Houd grieven opzij tot een meer geschikte tijd voor discussie. En begrijp dat anderen boos of overstuur raken als er iets misgaat. De kans is groot dat ze ook de effecten van feestdagen stress en depressie voelen.

Houdt je vast aan een budget

Voordat je cadeaus en boodschappen gaat doen, bepaal hoeveel geld je kunt besteden. Houd je dan aan je budget. Probeer geen geluk te kopen met veel geschenken. Probeer ook alternatieven, zoals het doneren aan een goed doel in iemands naam of het geven van zelfgemaakte cadeautjes.

Plan vooruit

Houd specifieke dagen apart voor winkelen, bakken, vrienden en andere activiteiten bezoeken. En maak lijsten. Dat zal helpen dat je dingen op het laatste moment vergeten bent. En vraag familie of vrienden van tevoren om te helpen met het voorbereiden en opruimen.

Leer nee zeggen

Door ja te zeggen wanneer je nee zou moeten zeggen, kun je je wrokkig en overweldigd voelen. Vrienden en collega’s zullen het begrijpen als je niet aan elk project of elke activiteit kunt deelnemen.

Blijf bij gezonde gewoonten

De verleiding om het hoofd te bieden aan zelfmedicatie, eetaanvallen of overmatig alcoholgebruik valt samen met de feestdagen, die negatieve gevoelens kan verergeren. Dus probeer niet teveel te genieten. Alcohol is bijvoorbeeld een depressivum en kan zelfs gevoelens van depressie, stress, angst en schuldgevoelens verhogen.

Maak realistische nieuwjaarsvoornemens

De meeste mensen houden zich niet aan de voornemens die ze een jaar eerder hebben gemaakt. Als je een voornemen maakt, kies dan iets realistischs en op korte termijn – misschien iets wat je in de maand januari aankan – een eenvoudig doel dat je kunt bereiken zonder het toevoegen van meer stress aan je leven. Het leven is stressvol genoeg zonder er onnodig aan bij te dragen.

Zoek professionele hulp als je het nodig hebt

Als je ondanks je beste inspanningen, merkt dat je jezelf voortdurend verdrietig, angstig, prikkelbaar en hopeloos voelt, niet in staat bent om te slapen of om routine klusjes te doen, praat dan met een arts.