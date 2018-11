In elke tas een multifunctionele lippenbalsem

Ken je dat? Dat je in elke tas wel een lippenbalsem hebt zitten? Maar dat áls je hem nodig hebt, hij nergens te vinden is? Hét dilemma van elke vrouw is tasmanagement: in welk vakje had ik dat ding gestopt? Oké, laten we eerlijk zijn: van lippenbalsems heb je er nooit genoeg.

Multifunctioneel

Nu weten we natuurlijk allemaal wat het voordeel van lippenbalsem is: het houdt je lippen lekker soepel. Maar wist je dat het een multifunctioneel goedje is? Zo is het ook hartstikke handig om blaren te voorkomen tijdens een flinke wandeling. In die sportieve jas is natuurlijk ook wel in een van de zakken een soort labello te vinden. Even de schoenen en sokken uit en een veeg over je hielen en je kunt er weer even tegenaan. Vergeet je niet gelijk je lippen in te smeren?

Helend en herstellend

Lippenbalsem is ook prima als helend middeltje bij kleine schaafwondjes. Het helpt je huid te helen en werkt ook nog eens prima tegen ontstekingen. Maar wist je dat dat je er ook prima een kras op je schoen mee verbergt? En dat je mooiere wenkbrauwen krijgt van een beetje lippenbalsem? En als de stick leeg is, kun je hem goed schoonmaken en hergebruiken. Waarvoor? Om een beetje tandpasta in te doen bijvoorbeeld. Handiger in je toch al zo chaotische tas dan zo’n grote tube!

De gratis lippenbalsem

