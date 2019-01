Dit zijn de tekenen van aardige mensen die het eigenlijk niet menen

Proberen het verschil te zien tussen iemand die oprecht aardig is en iemand die doet alsof, kan heel verwarrend zijn. Heb je ooit het gevoel gekregen dat iemand met wie je bevriend bent of was, een verborgen agenda had of minder gaf om je gedachten en meningen? Bekijk hieronder de tekenen.

Ze respecteren alleen degenen in posities van macht

Als het gaat om respect, zullen de meesten het erover eens zijn dat iedereen dit verdient. Maar neppe aardige mensen hebben de neiging om alleen mensen met macht te respecteren. Als iemand met wie je de tijd doorbrengt geen respect heeft voor iedereen om zich heen, dan doen ze alsof.

Ze werken hard om relaties op te bouwen

Terwijl echte mensen niet echt hun uiterste best hoeven te doen om hun vriendenkring te laten groeien, kunnen deze mensen er alles aan doen om de genegenheid van anderen te krijgen.

Ze zoeken aandacht

Hoewel het goed is om zo nu en dan naar de schijnwerpers te verlangen, is een teken van neppe mensen dat ze voortdurend aandacht vragen. Ter vergelijking: een authentiek persoon weet waarschijnlijk wanneer hij anderen in de spotlight moet laten staan.

Ze roddelen

Hoewel een kleine roddelsessie van tijd tot tijd verleidelijk kan zijn, is het een activiteit die je kan helpen neppe aardige mensen te herkennen. Eerlijke mensen zijn meer bereid om openlijk hun mening te geven, terwijl deze mensen hun opmerkingen beperken tot gefluister.

Ze houden van opscheppen

Trots zijn op je zuurverdiende prestaties is één ding, maar het is een duidelijk teken van een neppe persoon als je er de hele tijd mee pronkt. Echte mensen zijn bescheiden en ongeïnteresseerd in constant opscheppen.

Ze halen anderen naar beneden om er goed uit te zien

Alleen degenen die echte verdiensten missen, voelen de behoefte om anderen te bekritiseren om de schijn op te houden. Oprechte mensen bewonderen en complimenteren anderen liever, terwijl fakers snel anderen kunnen neerhalen om zichzelf er beter uit te laten zien.

Ze doen beloften die ze niet kunnen houden

Een echte persoon zal zijn best doen om beloften en toezeggingen na te komen, maar een neppe aardige persoon handelt niet op een manier die overeenkomt met de dingen die ze zeggen. Deze mensen doen gemakkelijk toezeggingen, maar ze volgen ze zelden op.

Ze zijn alleen leuk als er iets voor hen in zit

Een overtuigend teken van een neppe aardige persoon is iemand die alleen vriendelijkheid toont als het hen ten goede komt. Echte mensen zijn gewoon oprecht. Ze zijn aardig en behulpzaam, ongeacht de omstandigheden.