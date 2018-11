Tekenen dat je teveel achter dingen zoekt in een relatie

Leren dat je te veel achter dingen zoekt, kan je een hoop liefdesverdriet besparen. Ken je de tekenen waar je op moet letten? We hebben ze hier op een rij gezet zodat jij kan kijken of een van deze tekens op jou van toepassing is!

1. Je wordt direct obsessief

2. Je voelt je direct emotioneel met hem verbonden

3. Je trekt je alle kleine dingen aan

4. Je staat stil bij elke kleine actie

5. Je twijfelt aan alles wat hij zegt en doet

6. Je stalkt hem op Facebook

7. Je staat toe dat alles wat hij zegt aan je knaagt

8. Als hij lacht denk je direct dat hij je leuk vindt

9. Je ontleed elk gesprek dat jullie hebben

10. Je denkt na over elk gebaar van hem

11. Je begint met zijn vrienden te praten over je relatie

12. Je denkt dat alles wat hij zegt over jou gaat

13. Je over analyseert alles

14. Elke nee vindt je een afwijzing

15. Elk klein ding blaas je op

16. Je hebt hoge verwachtingen van hem

17. Je gaat teveel van dingen uit

18. Je gaat de confrontatie aan voor dingen die niet belangrijk zijn

19. Je zoekt naar verborgen betekenissen

20. Elk tekstbericht is een geheim bericht dat moet worden gedecodeerd

21. De meeste gesprekken met je vriendinnen gaan over het evalueren van kleine details

22. Je wordt gek als hij je berichtje niet direct beantwoord

23. Als hij op een dag wat stil is, vindt je het vreemd