Het is altijd belangrijk dat jij en je partner een zeer gezond seksleven hebben. En daarom kan het erg teleurstellend zijn als je een relatie hebt waarin je niet van de seks geniet. Dit kan een zeer groot probleem tussen jullie worden. Gelukkig kun je altijd proberen een probleem in je relatie op te lossen. De sleutel is in het herkennen dat er in de eerste plaats een probleem is. Vervolgens zul je moeten uitzoeken waarom je niet tevreden bent, en dat zal niet altijd gemakkelijk zijn. Als je echt wilt zorgen dat je relatie lang sterk blijft, dan is dat de moeite van het oplossen waard. Hier de tekenen dat je niet echt intiem bent met je partner.

Je stelt seks met je partner uit

Je stelt vaak seks met je partner uit, want ook al besef je het misschien niet, je geniet er niet echt van. Je onderbewustzijn probeert altijd een excuus te vinden om eruit te komen.

Je fantaseert vaak over seks met iemand anders

Wanneer je seks hebt met je partner, blijf je niet echt geconcentreerd in het moment. Je merkt dat je fantaseert en dagdroomt over het zijn met iemand anders.

Je bedriegt je partner op een seksuele manier

Een echt groot en vreselijk teken dat je niet tevreden bent met de seks in je relatie, is wanneer je naar mensen buiten je relatie zoekt voor seksuele stimulatie en bevrediging.

Je hebt het gevoel dat seks meer een last en verplichting is

Je hebt niet echt het gevoel dat seks met je partner een voorrecht of een plezier is waar je naar uitkijkt. Je ziet het als meer een taak of een verplichting die je moet vervullen.

Je fantaseert niet meer over je partner

Je fantaseert niet echt over het idee om met je partner te zijn omdat het je niets doet. Je bent niet seksueel aangetrokken tot je partner omdat je niet tevreden bent met het seksleven dat je samen hebt.

Je laat je partner altijd de eerste stap zetten

Je initieert nooit seks in de relatie. Je wacht altijd op je partner om de eerste stap te zetten, want als je het op jouw manier zou doen, zou je zelfs helemaal geen seks hebben.

Je voelt je niet veilig om te laten zien wat je wilt in de slaapkamer

Je hebt niet echt het gevoel dat je je kunt uitdrukken wat je in de slaapkamer wilt doen. De seksuele chemie is weg, maar je hebt niet het gevoel dat je partner zou willen luisteren als je praat over je seksuele behoeften en verlangens.

Je voelt je altijd teleurgesteld en onvervuld na seks

Je krijgt nooit dat gevoel van voldoening na seks met je partner. Er is helemaal geen gevoel van vervulling of betekenis. Het is gewoon een willekeurige fysieke handeling waar jullie beiden mee bezig zijn geweest.

Je krijgt het gevoel dat je niet veel doet voor je partner

Je hebt het gevoel dat je je partner zich niet echt tevreden voelt.