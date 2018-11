Tekenen dat je hond pijn heeft

Soms komt het voor dat je hond zich anders gedraagt dan normaal. Dit kan komen doordat hij of zij misschien pijn heeft. Leeftijd mag nooit worden gebruikt als een excuus voor een dier met pijn; onze huisdieren voelen zoveel of meer pijn dan ons; en er is een behandeling voor elke hond. Als de belangrijkste metgezel van je hond, zou je moeten kunnen beoordelen of je hond pijn heeft. Ga naar de dierenarts als je een van onderstaande symptomen van pijn ziet.

1. Tegenzin om op gladde ondergrond te lopen.

2. De trap op- of aflopen gaat moeilijk.

3. De hond word selectief met waar op of af te springen.

4. Eerst proberen om op te staan ​​met de voorbenen.

5. Iets simpels als gaan liggen kan zelfs moeilijk worden.

6. Loop- en springactiviteiten worden beperkter.

7. Het plaatsen van een abnormale hoeveelheid gewicht op de voorpoten.

8. Abnormale slijtage aan nagels.

9. Niet willen spelen of andere sociale interacties starten.

10. Agressie naar andere dieren waar nog geen agressie bestond.

11. Afkeer om geaaid of geborsteld te worden.

12. Verstoring in slaappatroon.

13. Stijfheid.

14. Een afname van de eetlust.

15. Problemen met zindelijkheid.