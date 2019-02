Tekenen dat je teveel hooi op je vork neemt

In de haast om zo productief mogelijk te zijn, is het verleidelijk om jezelf tot het uiterste te drijven. Je besteed heel veel uren aan je werk, slaat maaltijden over, verzuimt pauzes te nemen en negeert alles behalve het werk dat op je bureau zit. Dat is wanneer je fouten begint te maken, en minder productief bent. Het ergste is dat je je misschien niet eens realiseert dat het gebeurt! Maar je kunt er zeker van zijn dat andere mensen je fouten beginnen op te merken, je frustratie observeren en de achteruitgang in de kwaliteit van je werk opmerken. Dus vraag jezelf af … ben je te veel toegewijd aan de projecten en taken die momenteel boven je hoofd hangen? Hier zijn 11 tekens dat het tijd is om een stap terug te doen.

Must-do items worden over het hoofd gezien

Iedereen vergeet wel eens wat, maar als belangrijke taken regelmatig over het hoofd worden gezien, moet je je bewust zijn van je persoonlijke tekort en zou je actief stappen moeten ondernemen om het te overwinnen.

Je takenlijst rijst de pan uit

Je merkt dat je overboekt bent voor vergaderingen en je dagelijkse agenda blijft maar uitbreiden omdat je bijna nooit iets afmaakt. Stel in plaats daarvan een lijst op van “dingen om niet te doen”. Neem taken op die je afleiden van je kerntaken en die weinig invloed hebben op bedrijfsresultaten.

Je bent afgeleid

Je moet mensen blijven vragen om zichzelf te herhalen omdat je je nauwelijks kunt concentreren. Als je te veel in je gedachten hebt, zul je niet in staat zijn om je volle aandacht te geven aan een enkele taak. Je brein vertelt je dat je even moet ademhalen.

Je herinnert je de laatste keer dat je “nee” zei niet

Je wilt geen nieuwe klanten of opdrachten weigeren, maar soms gaat een project je mogelijkheden of middelen te boven. Voordat je een nieuw project gaat doen, laat het dan door iemand anders lopen. Deze persoon – die een werknemer, een mentor of je partner kan zijn – zal helpen bij het accepteren van een nieuw project of een nieuwe verkoop.

Je serviceniveau is afgenomen

Moet je je verontschuldigen omdat een opdracht niet af is omdat er deadlines zijn gemist? Wanneer we merken dat onze kwaliteit van dienstverlening aan klanten slinkt, moeten we ons afvragen waarom. Als het antwoord is dat je je overwerkt voelt, moet je evalueren of iemand anders de taken kan overnemen of manieren vinden waarop het werk efficiënter gedaan kan worden.

Je hebt geen tijd om na te denken over je tijd

Het is moeilijk om efficiënt te zijn als je geen idee hebt waar alle uren in je dag naartoe gaan. Neem aan het begin en het einde van elke dag een paar minuten om je werklast te evalueren en om verder na te denken, met wekelijkse en maandelijkse beoordelingen. Deze momenten zouden je de gelegenheid moeten geven om na te denken over hoe efficiënt je werkt en je af te vragen of je bijvoorbeeld taken aan iemand anders moet geven.

Je begint fouten te maken

Of het nu eenvoudige fouten zijn met cijfers of met spelling- en grammatica, als je uitgeput en gestresst bent kun je dit soort fouten maken terwijl je het normaal gesproken niet doet. Alles weer nalopen op fouten kost veel energie en tijd.

Je vergeet te eten

Als je het super druk hebt, kun je de neiging hebben om maaltijden over te slaan. Als je merkt dat je dit doet, werk je te hard. Ontneem je lichaam en geest niet van wat ze nodig hebben om goed te kunnen functioneren.

Je besteed meer tijd maar doet minder

Dit is het een van de duidelijkste tekenen dat je overwerkt bent. Hoe harder je jezelf pusht, hoe meer je uiteindelijk je echte productiviteit in gevaar brengt. Je begint meer tijd te spenderen om items op je takenlijst in te vullen, omdat het langer duurt om elk item af te krijgen. Wanneer een taak die bijvoorbeeld normaal één uur kost, je twee uur kost om te voltooien, weet je dat er iets mis is.

Niets buiten het werk krijgt je aandacht

Wat gebeurt er als je elke dag drie uur extra besteedt aan werken? Je hebt minder tijd te besteden met je familie, vrienden, persoonlijke projecten en hobby’s. Al je verplichtingen en passies lijden eronder. Deze dingen zijn belangrijk. Ze geven ons betekenis en geluk. Als je ze voor lange periodes negeert, ervaar je hogere stressniveaus omdat je leven niet langer in balans is. Het voelt niet langer als dankbaar voor jou.

Je slaapt te weinig

Als je ook regelmatig ‘avonds extra uren in je werkt steekt in de tijd dat je normaal zou slapen, dan is dat een groot teken. Misschien denk je dat je op die manier je werk kunt inhalen, maar die “strategie” heeft gevolgen die je productiviteit op de lange termijn schaden. Met minder slaap, word je elke ochtend suf en niet uitgerust wakker. Je werk wordt moeilijker aan te pakken omdat je minder energie hebt, minder focus hebt en meer geneigd bent om afgeleid te worden.