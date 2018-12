Tekenen dat je misschien veel aantrekkelijker bent dan je denkt

Bijna iedere vrouw twijfelt af en toe aan haar aantrekkelijkheid. Maar als je onzeker bent over je uiterlijk, dan zal dat te zien zijn aan je gezicht. Iedereen is mooi op zijn eigen prachtige en unieke manieren. Hier zijn een paar aanwijzingen dat je misschien veel aantrekkelijker bent dan je denkt:

Vreemden proberen vaak oogcontact met je te maken

Is het je opgevallen dat mensen naar je kijken als je langs ze loopt? Een korte blik, een lange blik, misschien een lichte glimlach of misschien probeert iemand zelfs je blik vast te houden.

Lees ook: De handleiding voor het maken van oogcontact met mannen

Je krijgt zelden complimenten

Je krijgt niet vaak complimenten omdat mensen denken dat je je bewust bent van hoe mooi je bent en dat je het niet vaak hoeft te horen. Anderen denken misschien zelfs dat je het zat bent om teveel aandacht te krijgen.

Als je eindelijk een compliment krijgt, klinkt het apathisch

Je krijgt zelden complimenten en als je er dan eindelijk eentje krijgt, klinkt het emotieloos en nonchalant. Misschien raak je er beledigd door, maar als iemand je op deze manier complimenteert beschouwd hij/zij jouw aantrekkelijkheid als vanzelfsprekend en acht het niet zinvol om er veel aandacht aan te schenken.

Lees ook: Deze aardige dingen zou je vaker moeten zeggen

Mensen schrikken als je hen een van je onzekerheden vertelt

Dingen aan onszelf die we niet leuk vinden, zijn vaak de dingen die ons aantrekkelijk maken, dus mensen begrijpen het niet als je er onzeker over bent.

Mensen trekken hun wenkbrauwen op als ze naar je kijken

De wenkbrauwen optrekken gaat meestal automatisch en onbewust wanneer we een aantrekkelijk persoon zien. Je merkt het misschien niet, maar probeer jezelf goed in de gaten te houden wanneer je iemand ziet waarvan je denkt dat die aantrekkelijk is.

Mensen zijn vaak te beleefd of extreem onvriendelijk tegenover je

Of je nu open onvriendelijkheid of een onverwacht warme houding tegenkomt, het geeft aan dat je niet onverschillig bent voor andere mensen. Een zelfverzekerde persoon die geen complexen heeft en zichzelf als aantrekkelijk en succesvol beschouwt, waardeert dezelfde kwaliteiten bij andere mensen.