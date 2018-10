Tekenen dat hij slechts eenmalig is vreemdgegaan

Helaas kunnen we niet echt weten of iemand ons gaat bedriegen. Zelfs als we er zeker van zijn dat hij een goede man is, kan hij nog een fout maken. Vreemdgangers denken zelfs niet na over hoe hun acties hun partners kunnen beïnvloeden en dat dit het meest respectloze is dat ze kunnen doen. Zelfs op momenten dat ze weten dat vreemdgaan hun relatie zal vernietigen, gaan ze er nog steeds voor. Dus waarom is een man die eenmalig vreemdgaat anders dan iemand die dat vaker doet? Iemand die eenmalig vreemdgaat is uniek in zijn karakter, dus je moet weten met wie je te maken hebt. Want, geloof het of niet, ‘eens een bedrieger altijd een bedrieger’ is niet altijd de waarheid. Het is dus verstandig het verschil te herkennen.

1. Hij probeert het niet te verbergen

Het feit is dat als je partner vreemd gaat, hij het zal proberen te verbergen, zodat hij het opnieuw kan doen. Maar als het een eenmalige actie is, dan zul je iets anders zien. Het schuldgevoel is zo sterk dat hij het niet voor je kan verbergen. Hij weet dat hij je heeft bedrogen, dus wil hij eerlijk zijn en je vertellen wat hij heeft gedaan.

2. Hij zal niet van je verwachten dat je hem vergeeft

Mannen die meerdere keren vreemd gaan, denken dat ze te goed voor je zijn om ze te verlaten, dus ze vertellen je dat je ze moet vergeven. Maar een eenmalige bedrieger is iemand die weet hoeveel pijn het doet, en hij zal zich verontschuldigen en je vertellen hoe erg hij het vindt … maar hij zal nooit verwachten dat je hem vergeeft. Hij weet dat je op dat moment te goed voor hem bent en als je ervoor kiest om bij hem te blijven, zal hij waarschijnlijk de rest van zijn leven dankbaar zijn.

3. Hij zal je de details niet vertellen

Eenmalige vreemdgangers schamen zich zo voor hun daden dat ze het liever vergeten en er nooit meer aan herinnerd willen worden. Wanneer je hem vraagt ​​wat er is gebeurd, zal hij proberen de situatie aan jou uit te leggen, maar het zou hem teveel pijn doen om verder te praten. Hij zal weten hoeveel schade zijn daad heeft toegebracht aan jou en aan de relatie, dus hij wil het niet verergeren door je alles te vertellen wat er is gebeurd.

4. Hij heeft nog nooit tegen je gelogen

Vóór deze act zag je geen tekenen dat hij je wilde bedriegen; hij heeft zelfs nooit naar een andere vrouw gekeken. Je weet dat alles wat hij je heeft verteld de waarheid was, omdat hij het je meerdere keren heeft bewezen. Je had nooit echt een reden om aan hem te twijfelen.

5. Hij is een emotioneel wrak

Op een of andere manier is het altijd heel duidelijk wanneer een man echt spijt heeft van iets. Dat is ook zo voor een eenmalige vreemdganger! Hij blijft zeggen dat hij zijn leven hiermee heeft geruïneerd. Hij is er kapot van. Hij is een echt emotioneel wrak. Hij huilt misschien net zo vaak als jij, en er is veel boosheid in hem die op hemzelf gericht is.

6. Hij rechtvaardigt zijn daden niet

Hij weet dat hij het goed verpest heeft! Maar hij probeert zijn acties niet te rechtvaardigen.

Bijvoorbeeld, een man die meerdere keren vreemdgaat probeert altijd de reden erachter te vertellen, blijft zeggen hoe de vrouw hem heeft overgehaald of dat hij dronken werd. In het geval van een eenmalige vreemdgangers, zelfs als deze dingen waar zijn, zal hij niet proberen zichzelf aan jou uit te leggen. De reden erachter? Hij weet dat hij door het uit te leggen de tijd niet kan terugdraaien en veranderen, en er is geen echte reden die zijn acties kan rechtvaardigen.

7. Hij initieert een gesprek over je toekomst

Het maakt niet uit of je besluit je relatie voort te zetten of niet, hij wil er nog steeds over praten. Hij zal manieren bedenken die de relatie daadwerkelijk kunnen verbeteren. Hij zal je vragen wat hij kan doen om het goed te maken. Er is niets dat hij nu niet zou doen om je weer veilig bij hem te voelen. Daarom probeert hij een manier te vinden om dingen weer te laten werken.