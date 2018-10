Tekenen dat je vriendin eigenlijk jaloers op je is

We hebben allemaal vrienden, maar de vraag is of die vrienden echt of nep zijn. Een echte vriend zal bijvoorbeeld nooit jaloers op je zijn, maar een neppe zal dat zeker zijn als ze ziet dat je succesvoller bent dan haar in wat voor opzicht dan ook. Eigenlijk wil ze dat alles zelf hebben. Dus, hoe weet je of je vriendin jaloers op je is?

1. Ze is extreem competitief

De vrouw die je vroeger kende, is zo veranderd. Ze is niet meer zo leuk als vroeger en je kunt niet meer op haar steunen. Nu is ze extreem competitief en wil ze bij elke gelegenheid de winnaar zijn. Dat betekent dat ze met jou zal concurreren op elk gebied van je leven. Ze zal er beter uit willen zien dan jij, ze wil een betere baan hebben of meer vrienden dan jij. Als je ziet dat je vriendin zich zo gedraagt, kun je er zeker van zijn dat er iets mis is met jullie vriendschap. Het beste is om openlijk met haar te praten, want dat is de enige manier om problemen op te lossen.

2. Ze faket gelukkig voor je te zijn

Als je ziet dat je vriendin zich afstandelijk gedraagt ​​en niet goed reageert op de goede dingen die je overkomen, is het een duidelijk teken dat ze heel jaloers is. En als je haar vertelt over iets leuks dat je is overkomen, heeft ze die valse glimlach op haar gezicht en zie je dat ze niet blij voor je is. Je kunt dat ook zien aan de dingen die ze je zal vertellen na je grote successen. Ze zal waarschijnlijk niet te veel zeggen en wat ze zegt, zal helemaal niet hartverwarmend zijn.

3. Ze veroordeelt je voor alles wat je doet

Als je vriendin je vertelt dat je iets niet moet doen of dat je iets op een slechte manier hebt gedaan, klinkt dit als jaloezie. Ze denkt waarschijnlijk aan hoe succesvol en geweldig je bent en ze wil in je schoenen staan. Ze is niet het beste vriendinnen materiaal als ze sommige ups en downs in haar leven niet aankan, omdat je altijd iemand bent die ze de schuld zal geven als dingen niet in haar voordeel zijn.

4. Ze is bezittelijk

Wanneer je beste vriendin bezittelijk wordt, betekent dit dat ze niet blij is met haar leven en dat ze jou daarvoor de schuld geeft. Ze wil haar spullen voor zichzelf houden en deelt niets meer met jou. Aan de andere kant wil je haar nog steeds je kleding en schoenen blijven lenen, want dat is wat vrienden van tijd tot tijd doen.

5. Ze ondersteunt je niet

Je kunt je nog herinneren wanneer jullie twee de grootste steun aan elkaar waren, maar nu zijn er ineens dingen veranderd. Ze is niet meer dezelfde vrouw die je in je leven heeft gesteund. Nu veroordeelt ze je voor alles en wil niet bij je zijn als je slechte momenten in je leven ervaart.

6. Ze wil niet bij jou in de buurt zijn

Als je vriendin je zonder reden vermijdt, is het een grote, rode vlag dat er iets mis is. Als ze een persoon was waarop je elke keer in je leven kon steunen, maar ze is gewoon uit je leven verdwenen, is ze waarschijnlijk jaloers. Als je ziet dat ze je vermijdt, niet alleen voor een paar dagen maar langer dan dat, kun je er zeker van zijn dat ze een probleem met je heeft, dus het beste zou zijn om met haar te praten over wat haar dwarszit.

7. Ze vernedert je voor anderen

Om een ​​of andere reden wil ze dat je je slecht voelt als je bij haar bent. Dat is waarom ze je zal vernederen voor je andere vrienden en op die manier zal ze zich superieur voelen. Waarschijnlijk doet ze dat allemaal omdat ze zich verwaarloosd voelt door sommige van je vrienden en omdat ze weer in de schijnwerpers wil staan. Dit is niet een manier waarop een echte vriendin zich zou moeten gedragen, dus denk er maar eens over na of je haar nog steeds in je leven wilt houden.

8. Ze geeft je slecht advies

Een vriendin die jaloers op je is zal je opzettelijk slecht advies geven zodat je niet slaagt in wat je doet. Ze doet dit omdat ze beter wil zijn dan jij en omdat dit een gemakkelijke manier is om met jou te concurreren. Dit is zeker een teken dat ze extreem jaloers op je is en dat ze je wil zien. Zelfs als je haar lange tijd als een beste vriend beschouwt, is het misschien tijd om van gedachten te veranderen en voorzichtiger te zijn bij het kiezen van je vrienden.

