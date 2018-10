Televisie tip: Het leven is een Jurk

Het Leven is een Jurk is een programma waarin zes beroemde Nederlandse fashiondesigners samen met een aantal bekende Nederlandse vrouwen de jurk van hun leven maken. Presentatrice en fashionista Victoria Koblenko neemt een kijkje in de kledingkast en in het leven van de vrouwen om zo inspiratie te vinden voor de jurk. Een award gala of bijvoorbeeld een première kunnen aanleiding zijn om zich eens uit hun comfortzone te halen en in een bijzonder op maat gemaakt couturestuk te hullen.

In elke aflevering staat een bekende Nederlandse vrouw centraal. Monic Hendrickx, Wende Snijders, Annechien Steenhuizen, Lucia Rijker en Ilse Warringa worden gekoppeld aan een team van bekende designers. Jan Taminiau, Bas Kosters, Claes Iversen, Aziz Bekkaoui, Maison the Faux en Ronald van der Kemp gaan aan de slag en gunnen ons een kijkje in de keuken van hun atelier.

Na de eerste ontmoeting tussen de vrouw en de ontwerper gaat deze aan de slag. Bij het ontwerpen kijken de ontwerpers naar de stijl, de persoonlijkheid en uitstraling van de vrouwen voor de perfecte jurk. Tijdens het maakproces en de doorpasmomenten en ontdekken we de persoonlijke stijl, inspiratie en ambacht van de ontwerper.

Het leven is een Jurk is vanaf woensdag 7 november wekelijks om 21.15 uur bij de NTR op NPO 3.