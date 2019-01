Tentoonstelling Trouble in Paradise – Collection Rattan Chadha

In het voorjaar van 2019 presenteert de Kunsthal Rotterdam met ‘Trouble in Paradise’ een bijzondere selectie hedendaagse kunst uit de privécollectie van kunstverzamelaar Rattan Chadha (1949, Delhi), de oprichter van Mexx en hotelketen citizenM. Deze privécollectie, die bekend staat als de KRC Collectie, wordt in de Kunsthal voor het eerst aan een breed publiek gepresenteerd. In ‘Trouble in Paradise’ is een selectie van ruim zestig werken – van schilderijen en sculpturen tot installaties en videokunst – van internationaal gerenommeerde kunstenaars te zien zoals Gilbert&George, Francis Picabia, Thomas Hirschhorn, Marlene Dumas en Jack Whitten. Ook veel bekende Nederlandse kunstenaars onder wie Marcel van Eeden, Marc Bijl, Folkert de Jong en Rafaël Rozendaal zijn vertegenwoordigd. Rattan Chadha kiest voor kunstwerken die reflecteren op het menselijk tekort, die reageren op de staat van de samenleving en engagement oproepen met de wereld. De menselijke conditie staat centraal in deze collectie met kunst die onder je huid gaat zitten. Van sex, drugs en rock ‘n roll tot diepe melancholie en abstractie, kortom ‘Trouble in Paradise!

Rattan Chadha: “Het is altijd het werk op de eerste plaats dat mij intrigeert. Ik koop een werk, geen naam.”