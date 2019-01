Terugkerende miskraam gekoppeld aan onvolmaakt sperma

Meerdere keren een miskraam krijgen kan gelinkt worden aan een slechte kwaliteit van het sperma van een man, suggereert nieuw onderzoek. De vroege fase studie onderzocht de spermakwaliteit van 50 mannen van wie de partners drie of meer opeenvolgende miskramen hadden geleden. Het onderzoek onthulde dat, in vergelijking met mannen van wie de partners geen miskramen hadden ervaren, het sperma van degenen die betrokken waren bij het onderzoek hogere niveaus van DNA-schade had. Het studieteam hoopt dat deze bevindingen nieuwe wegen openen naar het vinden van behandelingen om het risico op een miskraam te verminderen.

Tot voor kort dacht men dat terugkerende miskramen veroorzaakt werden door gezondheidsproblemen met de moeder, zoals infectie of immuunproblemen. Artsen beseffen nu echter dat de gezondheid van sperma ook een rol kan spelen, verklaarde de hoofdauteur van het onderzoek: “Traditioneel hebben artsen de aandacht gericht op vrouwen bij het zoeken naar de oorzaken van terugkerende miskramen – en de gezondheid van hun sperma, werd niet geanalyseerd.

“Dit onderzoek draagt ​​echter bij aan een groeiend aantal bewijzen dat suggereert dat de gezondheid van het sperma de gezondheid van een zwangerschap bepaalt, zo blijkt uit eerder onderzoek dat sperma een belangrijke rol speelt bij de vorming van de placenta, die cruciaal is voor de toevoer van zuurstof en voedingsstoffen naar de foetus.”

In het nieuwe onderzoek analyseerde het team het sperma van 50 mannen. Vervolgens vergeleken ze de resultaten met de gezondheid van het sperma van 60 mannelijke vrijwilligers wier partner geen miskraam had geleden. De analyse onthulde dat sperma van mannen met partners die herhaaldelijk een miskraam hadden gehad, tweemaal zoveel DNA-schade had in vergelijking met de controlegroep.

Het onderzoeksteam suggereert dat deze DNA-schade kan worden veroorzaakt door zogenaamde reactieve zuurstofsoorten. Er zijn moleculen gevormd door cellen in sperma (de vloeistof die zaadcellen bevat) om sperma te beschermen tegen bacteriën en infecties. Bij hoog genoeg concentraties kunnen de moleculen echter aanzienlijke schade aan de zaadcellen veroorzaken. De resultaten van de studie toonden aan dat sperma van mannen van wie de partner een miskraam had gehad een viervoudige toename had in de hoeveelheid reactieve zuurstofspecies in vergelijking met de controlegroep. Het onderzoeksteam onderzoekt nu wat een hoog niveau van deze reactieve zuurstofsoorten kan veroorzaken.

De onderzoeker legde uit: “Hoewel geen van de mannen in het onderzoek een aanhoudende infectie had, zoals chlamydia – waarvan we weten dat het de gezondheid van het sperma kan beïnvloeden – is het mogelijk dat er andere bacteriën zijn van eerdere infecties die in de prostaat zitten, waardoor sperma ontstaat. Dit kan leiden tot permanent hoge niveaus van reactieve zuurstofsoorten.”

Hij voegde eraan toe dat er toenemend bewijs is dat obesitas de gezondheid van het sperma kan verlagen – mogelijk omdat hoge niveaus van lichaamsvet een toename van reactieve zuurstofsoorten kunnen veroorzaken. Daarom analyseert het team de metabolische gezondheid van de 50 mannen in het onderzoek en beoordeelt het gewicht en het cholesterolgehalte.

De mannen van wie de partners een miskraam hadden geleden, waren ook iets ouder dan de controlegroep – met een gemiddelde leeftijd van 37 vergeleken met 30 jaar en hadden iets meer overgewicht. Het team onderzoekt nu of deze factoren de niveaus van reactieve zuurstofspecies kunnen hebben beïnvloed.