The Kraken: exotische rum uit het Caribisch gebied

The Kraken, de ‘dark spiced rum’ uit het Caribisch gebied, is eindelijk in Nederland verkrijgbaar.

De Kraken rum is een donkere premium spiced rum. Een heerlijke drank met een geheime receptuur vol exotische specerijen, waarvan kaneel, gember en natuurlijk kruidnagel een belangrijk onderdeel vormen. Na een rijping van één tot twee jaar op eikenhout is een rum vol rijke aroma’s van koffie, karamel, vanille en kruiden het bijzondere eindresultaat. Een drank met een krachtige, intense smaak en een lange, zachte en zoete afdronk.

De Kraken, de gevaarlijkste van alle zeemonsters is volgens de legende al miljoenen jaren oud en leeft op meer dan drieduizend meter diepte in de oceaan. De zeldzame keren dat hij aan de oppervlakte kwam vernietigde hij hele schepen door zijn reusachtige tentakels er om heen te slaan en ze mee te slepen naar de bodem van de oceaan. De connectie tussen het legendarische zeemonster en rum kwam tot stand toen een schip tot de nok toe geladen met Caribische rum halverwege haar reis naar Europa plotseling verdween. Het was een rustige zee, er was geen vuiltje aan de lucht maar het schip verdween spoorloos, als door de aarde – of in dit geval de zee – verzwolgen. Of kwam het door iets monsterlijks, iets reusachtig? We zullen het nooit weten: een ontmoeting met de Kraken kent geen overlevenden. Wel dreven er her en der vaten rum in het water. Als een zoenoffer, een teken van respect voor de kracht van het monster, werd de black spiced rum vervolgens naar hem genoemd. Zo is ook de ‘dark spiced rum’, genoemd naar het monster.

The Kraken rum

Alcoholpercentage: 40%

O.a. verkrijgbaar bij: Gall & Gall, Mitra, Dirckiii, zelfstandige slijters, Makro & Sligro

Consumentenadviesprijs NL: €26,99