Thuis fit worden: 5 tips

Wil je aan je conditie werken en fit worden, maar ga je liever niet naar de sportschool? Dan hoeft dit helemaal geen probleem te zijn. Je kan namelijk ook gewoon thuis aan de slag en zal hier net zoveel resultaat terug kunnen zien (als je er natuurlijk het werk voor doet) als wanneer je naar de sportschool zou gaan. Maar hoe pak je dit nu aan, welke oefeningen doe je en hoe zorg je ervoor dat je gemotiveerd blijft? Met deze tips zorg jij ervoor dat jij ook thuis fit kunt worden!

1. De juiste apparatuur

Om te beginnen is het natuurlijk fijn om de juiste apparatuur in huis te hebben. Een hardloopband of een crosstrainer kunnen ervoor zorgen dat je conditie goed op peil blijft en je vrij snel gewicht verliest. Je kunt deze apparatuur ook gebruiken om je lijf goed warm te laten worden voordat je aan de slag gaat met gewichten. Er zijn verschillende fitness apparaten, en je kiest er gewoon eentje uit die bij je wensen en behoeften past.

2. Gewichten

Ben je minder fan van apparaten, dan kun je altijd nog een aantal gewichten aanschaffen. Niet alleen maken deze gewichten meer verschillende oefeningen mogelijk, ze zorgen er ook voor dat je net dat beetje extra van je lichaam vraagt. Je vind de gewichten in de sportschool, online, of soms zelfs bij de Aldi of Lidl.

3. Maak een sportplek

Maak een plekje in je huis vrij om goed te kunnen sporten. Of dit nu een hoekje op de slaapkamer is, of een hele leegstaande ruimte. Zorg dat je op deze plek alle benodigdheden bij de hand hebt, en dat er een fitness mat klaar ligt op de vloer. Zo kun je direct actief aan de slag, zonder eerst alle benodigdheden bij elkaar te moeten gaan zoeken.

4. Gebruik apps

Het is niet altijd makkelijk om de juiste oefeningen te vinden. Gelukkig zijn er dan ook meerdere handige apps die je iedere dag of iedere week nieuwe oefeningen geven. Je hoeft alleen de app maar op te starten en de oefeningen worden je uitgebeeld. Wel zo handig!

5. Gebruik wat je hebt

Er zijn gegarandeerd al verschillende dingen aanwezig in je woning waar je wat mee kan, Om te beginnen is bijvoorbeeld de trap al ideaal om oefeningen op te doen, maar ook kamerstoelen of zelfs boodschappentassen kunnen dienst doen als tijdelijke fitness attributen. Ben gerust wat creatief!