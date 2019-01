Tien holistische gezondheidstips voor het nieuwe jaar

Het leven in een holistische levensstijl is een stuk gezonder dan de meeste levensstijlen. Het betekent in feite dat je ervoor kiest om je leven te leven en je lichaam te genezen door middel van natuurlijke remedies. Wat uniek is aan deze manier van leven, is dat je alles als geheel observeert.

Hier zijn de tien holistische levensstijl tips voor een gezond en holistisch 2019:

Slaaphygiëne – Slaap in een koele, donkere kamer. Streef naar zeven of acht uur per nacht. Je zachtjes uitrekken voor het slapengaan kan je lichaam ontspannen en je helpen in slaap te vallen. Maar vermijd krachtige lichaamsbeweging en alcohol en cafeïne voor het slapengaan.

Lavendel, een etherische olie, kan voor het slapen gaan kalmerend en pijnstillend zijn. Het is ook goed om af en toe het supplement melatonine te gebruiken om je slaap- en waakcyclus opnieuw in te stellen. Als je nog steeds moeite hebt om in slaap te vallen, blijf niet woelen en draaien. Sta op en doe iets ontspannends voor een tijdje, zoals lezen of mediteren.

Mindful Eten – Slik je eten niet. Neem je tijd. Kauw langzaam. Proef de geur, smaak en textuur. En eet niet teveel – stop voordat je je verzadigd voelt.

Lees ook: 10 tips om mindful te eten

Plantaardig dieet – Beperk dierlijk voedsel en beperk koolhydraten. Eet voornamelijk groenten, fruit, volle granen, peulvruchten, zaden en noten. Bessen behoren tot de meest gezonde vruchten en groenten zijn nog beter. Eet de regenboog – fruit en groenten met verschillende kleuren bieden verschillende voedingsstoffen en fytochemicaliën (ziektebestrijdende stoffen die in planten worden aangetroffen).

Neem een ​​time-out – Breng minstens 20 minuten per dag door in een rustige ruimte waarin je je innerlijke stem kunt uiten. Leg je smartphone neer, zet de tv uit en loop, mediteer, speel een instrument, teken, dans of schrijf in een dagboek.

De genezing van de natuur – Studies hebben aangetoond dat het doorbrengen van tijd in de natuur de gemoedstoestand verbetert, stresshormonen verlaagt en de bloeddruk verlaagt. Een wandeling in het bos kan ook het immuunsysteem versterken. Planten scheiden chemicaliën af die fytociden worden genoemd en die beschermen tegen insecten en schadelijke microben. Wanneer je fytocides inademt, verhoogt het de natuurlijke cellen van het immuunsysteem.

Je hoeft niet speciaal naar het bos te gaan. Wandelen in een park of zelfs in je achtertuin zitten kan ook helpen. Bovendien helpt het buiten doorbrengen in het zonlicht het circadiane ritme (de 24-uurs interne klok van je lichaam) te reguleren.

Lees ook: Start 2019 goed, go vegan!

Beweeg! – Elke week zouden volwassenen 2 ½ tot 5 uur per week matige intensiteit aërobe activiteit moeten doen of 75 tot 150 minuten hevig intensieve activiteit. Aërobe activiteit is alles dat je hart sneller doet kloppen, zoals stevig wandelen, joggen, fietsen, dansen, zwemmen, enz. Daarnaast moet je minstens twee keer per week spierversterkende activiteiten uitvoeren. Voorbeelden zijn gewichtheffen, zware dingen dragen en zwaar tuinieren.

Yoga – Yoga biedt vele fysieke en mentale voordelen, waaronder meer flexibiliteit, spierkracht en veerkracht, bescherming tegen blessures, verbeterde balans, betere slaap, verbeterde gemoedstoestand en stressvermindering. Afhankelijk van het type beoefend, kan yoga ook gelden als een aërobe of spierversterkende activiteit.

Help anderen – Het assisteren van andere mensen, zoals vrijwilligerswerk bij een voedselbank of het uitvoeren van een willekeurige daad van vriendelijkheid, kan meerdere voordelen voor de gezondheid hebben, waaronder bloeddrukverlaging, het vergroten van het zelfbeeld en het verlichten van stress.

Magische woorden – Het onderhouden van je persoonlijke relaties is ook goed voor je gezondheid. Drie van de beste manieren om dit te doen zijn dankbaarheid tonen, je liefde uiten en als eerste je excuses aanbieden. Dus vergeet niet om “dank je wel” en “ik hou van jou” en indien nodig, “het spijt me”, te zeggen.

Glas half vol – Studies hebben aangetoond dat een positieve houding kan helpen stress te beheersen, wat kan leiden tot veel gezondheidsvoordelen, waaronder een betere gezondheid van het hart en lagere depressies.