Tip: Heinz komt met Ketchup Kaviaar

Heinz bestaat dit jaar 150 jaar. Om dit te vieren introduceert het merk tijdens Nationale Tostidag Ketchup Kaviaar: een unieke, exclusieve verjaardagseditie van Heinz Tomato Ketchup. Ketchup Kaviaar bestaat uit kleine Tomato Ketchup parels die bij het openbarsten in je mond een smaakexplosie geven en elke maaltijd omtoveren tot een culinaire ervaring. De verjaardagseditie is exclusief verkrijgbaar via de socialmediakanalen van Heinz. In totaal zijn er slechts 150 potjes beschikbaar in Nederland.

Ketchup Kaviaar is ontwikkeld door Heinz-experts, die met 150 jaar aan kennis en passie dit product speciaal voor liefhebbers van Tomato Ketchup hebben samengesteld. Om kans te maken op een van de 150 limited edition potjes, is het belangrijk om op 8 februari tijdens Nationale Tostidag de socialmediakanalen van Heinz in de gaten te houden. Via een winactie maken 150 ketchupfans kans op het exclusieve product.

Photo credit: John Godwin/PA Wire