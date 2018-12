Tips voor het bereiden van het perfecte gebraden vlees

Het feestdagen seizoen is het seizoen van gebraden vlees, en er is niets lekkerder dan een perfect bereid stuk vlees als het middelpunt van een feestelijke maaltijd. Maar helaas weet niet iedereen hoe ze een gebraden gerecht goed moeten koken. Hieronder dan ook vier tips die kunnen helpen:

1. Kies het juiste vlees voor je diners en de gelegenheid. Enkele van de meest populaire feestelijke opties:

Tenderloin Roast – Dit magere, zachte gebraden vlees kookt snel en is gemakkelijk te snijden.

Ribeye Roast – Dit ideale vlees voor de feestdagen is een geweldige biefstuk en kan een menigte voeden.

Chateaubriand – Deze malse runderbiefstuk uit één stuk is een echte delicatesse voor de feestdagen.

2) Kruid naar behoren. Wrijf het gebraad met droge en stevige verse kruiden voor het koken voor een smaakvol resultaat.

3) Kook voor de juiste gaarheid. Gebruik een vleesthermometer om de temperatuur tijdens het hele bereidingsproces te volgen zonder de oven te openen.

4) Vergeet niet te rusten. Laat het vlees 15 tot 20 minuten rusten voordat je het snijdt, zodat de sappen opnieuw worden verdeeld. Dit zal leiden tot een sappigere eetervaring.