Succes krijgen op social media-platforms is niet eenvoudig; als het gemakkelijk was dan zou iedereen het kunnen. Het vergt inspanning en ervaring met het begrijpen van welke tactieken en technieken duurzame resultaten zullen opleveren die een bedrijf toelaten om niet alleen concurrerend te blijven in een bepaalde niche, maar ook om op te vallen. We hebben hier dan ook 10 tips voor betere Instagram betrokkenheid.

Social media marketing succes is een combinatie van hard werken, voorbereiding en leren van fouten van jezelf of van iemand anders. Als het gaat om Instagram wordt een goed marketingplan vanaf de basis opgebouwd met een solide basis van basisbegrippen. Posts moeten in en rond de zakelijke niche liggen. Er moet een thema worden ontwikkeld dat overeenkomt met je merk en dat moet vervolgens consistent worden toegepast op elke post. Ook moet je ernaar streven om met gebruikers om te gaan, omdat dit een sociaal platform is dat inhoud geeft aan het reageren op en communiceren met mensen. Naast de basisbeginselen kunnen deze 10 tips het engagement van Instagram verhogen:

1. Gebruik een content kalender – terwijl willekeurige foto’s en content die “in het moment” plaatsvinden zeer effectief kunnen zijn, is consistentie een belangrijk aspect van betrokkenheid op sociale platforms. Regelmatige berichten voeden een hongerig publiek en dat gebeurt met de planning. Bovendien biedt het gebruik van een content kalender een betere planning, niet alleen voor het beheren van campagnes op meerdere platforms, maar ook voor voldoende tijd voor zowel pre- als postproductie op foto’s en inhoud.

2. Blijf binnen een thema – een merk moet een thema of stijl ontwikkelen op Instagram en vervolgens foto’s en inhoud gebruiken die op samenhangende wijze binnen dat thema passen. Op die manier zal alles soepel vloeien, ongeacht waar iemand in de stream springt. Samenhang en consistentie helpen je merk te bouwen, waardoor je gemakkelijker kunt worden geïdentificeerd.

3. Gebruik een foto-editor – Als een bedrijf serieus bezig is met marketing op Instagram, dan is het gebruik van fotobewerkingstools een must. Afbeeldingen moeten opvallen op dit platform en met goede bewerkingstools kan je elke foto verbeteren.

4. Correct gebruik van hashtags – Hashtags zijn, wanneer correct gebruikt, een geweldige manier om posts op sociale media te accentueren. Een juist gebruik van de hashtag kan tot meer weergaven leiden; daarom moeten ze zorgvuldig worden overwogen. In de opmerkingen moeten merktermen, relevante en leuke voorwaarden en productvoorwaarden worden gebruikt. Probeer geen voorwaarden te bedenken die een post proberen te beschrijven (#datisniethetdoelvanhashtags), want niemand zal die hashtag ooit gaan doorzoeken en het is verspilling van ruimte.

5. Gebruik analytics voor hashtags – Hashtag analytische tools zijn beschikbaar, en ze bieden inzichten over welke keywords en hashtags de meest aantrekkelijke zijn die de hashtag-prestaties kunnen maximaliseren.

6. Maak interacties – Een belangrijk onderdeel van marketing op elke sociale media-site is het sociale aspect. Naast het betrokken zijn en reageren op volgers, moeten berichten worden gemaakt met als doel om interacties te creëren. Wedstrijd, product-weggeefacties, zakelijk nieuws en productnieuws zijn allemaal veelbelovende ideeën en vragen aan het publiek om een ​​antwoord te geven. Voor nieuws moeten berichten mensen uitnodigen om vragen te plaatsen die ze mogelijk hebben, zodat ze een antwoord kunnen geven.

7. Gebruik fototags – Voor productverkopers die zijn goedgekeurd op Instagram is dit een must. Door producten in je foto’s te taggen, kun je doorklikken naar productpagina’s. Wanneer je mensen tagt op foto’s, geeft dit de foto in hun profiel weer, waardoor het bereik voor berichten wordt vergroot, vooral wanneer de getagde persoon bekend is en/of een groot eigen volgsysteem heeft.

8. Maak gebruik van stories – IG’s “Stories” is een fantastische functie die moet worden opgenomen in een marketingcampagne. Het is een effectieve manier om producten te demonstreren, inzichten te verzamelen en zelfs gegevens te verzamelen.

9. Werk met influencers – Social media influencers zijn een krachtige tool die betrokkenheid en discussies over je merk kunnen vergroten. Influencers in en rondom een ​​zakelijke niche moeten worden gevolgd en relaties moeten worden opgebouwd om het bereik te vergroten en vermeld te worden.

10. Laat je inspireren door concurrenten en topaccounts – Het in de gaten houden van de concurrentie is nuttig om te zien wat ze doen, wat werkt en wat niet nodig is voor een effectievere content planning. Kijken naar de beste Instagram-accounts is een goede manier om nieuwe ideeën en concepten te vinden die kunnen worden geïntegreerd in je eigen feed.