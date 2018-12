Tips voor gastvrouwen tijdens de feestdagen

Je voorbereiden op een grote menigte tijdens de feestdagen kan momenten van opwinding, stress, plezier en tal van andere emoties geven wanneer het feest steeds dichterbij komt. Vermijd dit jaar vervelende twijfels met deze stapsgewijze handleiding om je voor te bereiden op het feest.

Plan vooruit. Zelfs als je het typische last-minute type bent, is het hectische feestdagenseizoen geen tijd om te wachten tot een paar dagen voor de dag om maaltijden en meer samen te stellen. Maak in plaats daarvan een gastenlijst en stuur uitnodigingen minstens een paar weken van tevoren. Stel vast wat je nodig hebt zoals borden, servies en accessoires die je aan tafel wilt hebben. Maak een planning van het eten dat elke gast meebrengt, of, als je al het eten gaat verzorgen, zorg ervoor dat er genoeg voor iedereen is – vergeet niet om rekening te houden met speciale diëten of allergieën.

Maak een lijst. Schrijf alles op. Nadat het menu is vastgesteld, maak je een lijst met wat je nodig hebt voor de dag. Vergeet niet om gemakkelijk over het hoofd geziene items te noteren die kunnen worden opgehaald op de dag zelf, zoals ijs of brood.

Vergeet niet om te ontdooien. Een onfeilbare manier om van de dag een grote ramp te maken, is door te vergeten het hoofdgerecht te ontdooien. Als je van plan bent een kalkoen, kip, ham of ander groot stuk vlees te braden – misschien wel het meest voorkomende middelpunt – onthoud dan dat het lang duurt om te ontdooien.

Bereid de dag ervoor voor. Er zijn veel taken (groot en klein) die kunnen worden uitgevoerd de dag voordat gasten arriveren, waardoor de dag zelf minder stressvol is voor jou. Van het klaarmaken van eenvoudige hapjes zoals dipjes tot het schoonmaken van het huis, er is genoeg druk die 24 uur van tevoren van je schouders kan worden genomen. Als je de dag echt makkelijk wilt houden, overweeg dan om je hoofdgerecht klaar te maken, het vlees in plakken te snijden en het een dag eerder in de opwarm pannen te plaatsen.

Maak een schema. Het maakt niet uit hoe lang van tevoren je plant of hoeveel je hebt voorbereid voorafgaand aan de festiviteiten, er zullen altijd nog dingen zijn die gedaan dienen te worden. Met gasten die komen en gaan, kan het handig zijn om een ​​lijst op te stellen, die tijden weergeeft voor wanneer dingen gedaan moeten worden, zoals het voorverwarmen van de oven of om te zorgen dat je het dessert na de maaltijd niet vergeet.

