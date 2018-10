Tips voor gezonde ogen

We weten allemaal dat we voor onszelf moeten zorgen door ervoor te zorgen dat onze keuzes voor levensstijlen gezond zijn en dat we fit en actief blijven. Maar we hebben de neiging om onze ogen en het gezichtsvermogen als vanzelfsprekend te beschouwen.

Een van de eenvoudigste manieren om een ​​gezond zicht te garanderen, is de ogen beschermen tegen schadelijk UV-licht … het hele jaar door. Constante blootstelling aan UV-stralen is niet alleen schadelijk voor de huid maar ook voor de ogen. Na verloop van tijd kan het de veroudering van de huid rondom de ogen versnellen en verschillende vormen van oogaandoeningen zoals cataracten en ooglidhuidkankers veroorzaken en bijdragen aan de ontwikkeling van macula-degeneratie.

UV is niet het enige slechte als het gaat om de gezondheid van het oog – onze op schermen gebaseerde levensstijlen en slechte voeding kunnen ook bijdragen aan een algemene verslechtering. Dus, om je ogen fit en gezond te houden, volg deze eenvoudige richtlijnen …

• Neem regelmatig pauzes van computerschermen en digitale apparaten.

• Bescherm je ogen tegen UV-schade – draag een zonnebril in de volle zon en zorg ervoor dat je dagelijkse bril de juiste lenzen heeft die je dezelfde bescherming biedt als de beste zonnebrillen, maar in doorzichtige plastic lenzen.

• Zorg voor regelmatige oogcontroles – vooral als je ouder wordt. Experts raden om de twee jaar na de leeftijd van 40 jaar een oogcontrole aan.

• Zorg voor een gezonde levensstijl – drie factoren van slechte voeding, roken en alcoholmisbruik kunnen leiden tot optische atrofie die visusstoornissen en schade aan de oogzenuwcellen kan veroorzaken.

• Eet een uitgebalanceerd dieet – gezond eten is essentieel voor gezonde ogen. Groene bladgroenten helpen om het begin van cataract te vertragen; vette vis, vol met Omega-3, verminderen de neiging van droge ogen; en zink in kaas, melk en gevogelte helpt een beter zicht te bevorderen