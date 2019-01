Tips voor een goede verzorging van tatoeages om risico’s te minimaliseren

Tatoeages lijken misschien cool, maar het veranderen van huid in een canvas voor artwork, berichten en permanente cosmetische ontwerpen brengt gezondheidsrisico’s met zich mee, waarvan sommige ernstig kunnen zijn. Het tatoeageproces dringt de buitenste en binnenste lagen van de huid binnen en maakt de weg vrij voor mogelijke allergische huidreacties, lokale en systemische infecties, huiduitslag, ontsteking, littekens en zelfs een mogelijk verhoogd risico op sommige kankers.

Een nieuwe tattoo is letterlijk een traumatische verwonding van de huid, en activeert als zodanig het immuunsysteem van het lichaam, waarbij witte bloedcellen de inktdeeltjes identificeren en aanvallen als vreemde indringers. Deze reactie kan leiden tot tijdelijke pijn en verhoogde gevoeligheid in het getatoeëerde gebied, huidontsteking en jeuk.

Lees ook: 10 tips als je besluit een tatoeage te zetten

Zelfs met de juiste “nazorg” van de tatoeage kunnen keloïden – littekenweefsel – zich ontwikkelen op de plaats van de tatoeage of granulomen, knobbeltjes die rond de inktdeeltjes vormen, kunnen verschijnen.

Andere mogelijke gezondheidscomplicaties geassocieerd met tatoeages zijn onder meer:

* Vergroting van lymfeklieren met inktdeeltjes.

* Infecties die agressief of gevaarlijk kunnen zijn als ze niet onmiddellijk worden behandeld

* Allergische reacties, zoals zwelling en huiduitslag

* Sarcoïdose, een ontstekingsziekte die voornamelijk de lymfeklieren en longen treft

* Lichen planus, een chronische, inflammatoire huidaandoening.

Personen met reeds bestaande huidaandoeningen zoals psoriasis moeten bijzonder voorzichtig zijn voordat ze een tatoeage aanbrengen. In ongeveer 25 procent van de gevallen van psoriasis kan een tatoeage de groei van psoriasisachtige laesies op of rond de plaats van de tatoeage veroorzaken.

De wijdverspreide acceptatie van tatoeages – zelfs op de werkplek – laat wetenschappers zich steeds ongemakkelijk voelen over mogelijke lange termijneffecten van tatoeages, met name gezondheidscomplicaties die mogelijk verband houden met contaminanten – zoals titaniumdioxide – die vaak voorkomen bij tatoeagepigmenten. Sommige van deze pigmenten worden ook gebruikt in toners en autolakken, en de toxines daarin hebben bewezen carcinogeen te zijn voor dieren, maar niet voor mensen.

Auteurs van een studie vorig jaar september zijn bezorgd over de manier waarop nanodeeltjes van pigmenttoxinen in de lymfeknopen van getatoeëerde mensen zich in het lichaam kunnen gedragen. Deze deeltjes waren minder dan 1 procent van de breedte van een mensenhaar. Eerder onderzoek geeft aan dat pigment nanodeeltjes voorbij de onmiddellijke tatoegeringsplaats komen en mogelijk giftig zijn voor zenuwen en hersenen.

Lees ook: Dingen die je moet weten over het verwijderen van een tatoeage

Betekent dit dat tatoeages moeten worden vermeden? Niet noodzakelijk, maar voordat je eraan begint moeten eerst zorgvuldig de voor- en nadelen van een tatoeage afgewogen worden. Het kiezen van een gerenommeerde tatoeëerder met een licentie en ervoor zorgen dat de inktnaalden correct worden gesteriliseerd, zijn duidelijke eerste aanbevelingen. Even belangrijk is echter de follow-up aandacht die een patiënt moet geven aan een nieuwe tattoo om complicaties te minimaliseren.

Enkele verzorgingstips:

* Houd een nieuwe tattoo bedekt met een steriel gaasje of verband gedurende minstens de eerste dag.

* Reinig het tattoo gebied dagelijks met gewone zeep en water; bevochtig het meerdere keren per dag voor een paar weken na toepassing.

* Stel een nieuwe tattoo niet bloot aan de zon totdat deze volledig is genezen.

* Vermijd zwemmen of onderdompeling in zwembaden en bubbelbaden om de kans op infecties van de wond te minimaliseren.

* Kras niet aan een jeukende tatoeage en laat eventuele korstjes die zich vormen vanzelf genezen.

* Neem contact op met een arts als de plaats van de tatoeage rood, gezwollen, jeukend of pijnlijk blijft na meer dan een week of 10 dagen hersteltijd.