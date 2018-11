Tips voor het kiezen van de juiste vloer voor je slaapkamer

Je kunt er niet omheen: het kiezen van een vloer voor je huis is een grote beslissing. Tussen de kosten van het materiaal, het laten leggen van de vloer en de voortdurende behoefte aan onderhoud, is het niet zo gek dat de meeste mensen er moeite mee hebben om de juiste keuze te maken voordat ze de knoop doorhakken. Dat is ook van toepassing bij het kiezen van de juiste vloer voor de slaapkamer. Met het verschil dat in je slaapkamer comfort het belangrijkst is. Naast een heerlijk bed, zachte kussens en een warm dekbed, verdien je ook de perfecte comfortabele slaapkamer vloer. Welke kies je? Wordt het tapijt, laminaat, vinyl, een houten vloer of een vloer van kurk? De keuze hangt af van jou persoonlijke voorkeur. We hebben hier dan ook een paar vloersoorten op een rij gezet die je een beter idee kunnen geven welke je kunt kiezen voor de slaapkamer.

Tapijt

Tapijt is een zeer populaire keuze voor slaapkamers vanwege de zachte textuur en isolerende eigenschappen. Tapijt is perfect op die koude winterochtenden als je uit bed stapt, en voegt een element van comfort en luxe toe. Slaapkamers worden weinig gebruikt, dus hoef je je niet zoveel zorgen te maken over de kwaliteit van het product dat je kiest.

Houten vloer

Naast tapijt is een houten vloer de tweede populairste keuze voor een slaapkamer. Het is tijdloos en staat goed bij elke muurkleur, beddengoed en inrichting. Het biedt eindeloze opties om te stijlen, en voegt natuurlijke schoonheid toe. Houten vloeren zijn gemakkelijk schoon te maken en te onderhouden.

Vinyl

Vinyl is een geweldige vloeroptie voor slaapkamers, omdat het ongelooflijk veelzijdig is. Vinyl is duurzaam, vochtbestendig en heeft niet veel onderhoud nodig. Met het juiste vinyl kan je een statement maken omdat het in verschillende kleuren en stijlen verkrijgbaar is. Met vinyl heb je de mogelijkheid om een ​​vloer te krijgen die het uiterlijk heeft van vrijwel elk materiaal of patroon, maar tegen veel lagere kosten.

Laminaat

Met een laminaatvloer in de slaapkamer heb je de mogelijkheid om de look van een houten vloer te creëren, zonder de hoge prijs te betalen of je zorgen te maken over onderhouds- en schadeproblemen. Dat komt omdat bij laminaat het oppervlak bestaat uit een heel dun stuk van het natuurlijke materiaal. Dit wordt beschermd door een onzichtbare slijtlaag, die vlekken en schade aan het laminaat voorkomt.

Kurkvloer

Kurkvloeren worden steeds populairder, ook in slaapkamers. Ze zijn zacht, sponsachtig en hebben een natuurlijk verende kracht, waardoor het kan helpen om een slaapkamer luxueus te maken. Bovendien is kurk sterk, vochtwerend en houdt het warmte in de slaapkamer. Allergieën hebben geen kans en het onderhoud is makkelijk.

Welke vloer je ook kiest, één detail mag je niet vergeten om het beste uit een nieuwe vloer te halen; de ondervloer. Voor elk type vloer is er een passende ondervloer te vinden. Als je niet de juiste ondervloer legt, kan het de levensduur van de vloer verkorten. De vraag: “Welke ondervloer is het beste?“, is dus zeker geen overbodige bij de aanschaf van een nieuwe vloer, ongeacht welke.