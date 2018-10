Tips voor het kiezen van een winterjas voor kinderen

Met de winter die voor de deur staat is het tijd voor ouders om na te denken over winterjassen voor de kinderen. Misschien wel moeilijker dan het vinden van onze eigen perfecte winterjas, is er een voor onze kinderen. Want terwijl jij aan warm denkt, denken kinderen aan ‘hip’. Dus, hoe vind je een winterjas waar zowel jij als je kind blij mee is? We zetten hier enkele tips op een rij voor het kiezen van zowel een jongens winterjas als een meisjes winterjas.

1. Waterdichtheid

Kinderen spelen graag buiten, ook als het regent en sneeuwt. Het is dus belangrijk dat hun jas waterdicht moet zijn. Hoe weet je dat zeker? Zoek naar een waterdichtheidsaanduiding op het label van de jas. Pas op voor alles dat “bestand is tegen water”, omdat dit geen indicatie is voor waterdicht materiaal.



2. De maat

We weten het allemaal, kinderen groeien snel en als we in een winterjas investeren, willen we dat het het hele seizoen meegaat. Maar let op! Koop er niet een die te groot is want hoe groter de jas, des te minder warmte zal worden vastgehouden.

3. De ritssluiting

Heb jij moeite de ritssluiting van het jasje van je kind open te maken? Als dat zo is, is dit een goede indicatie dat ze een andere jas nodig hebben. Kinderen moeten zich vaak alleen aan- en uitkleden. Zorg ervoor dat de jas een gemakkelijke ritssluiting heeft die van goede kwaliteit is. Het kan het verschil maken.

4. Materiaal

Materiaal is een goede indicator van kwaliteit en duurzaamheid. Er wordt zoveel gemaakt van goedkope stof. Soms staat er bijvoorbeeld bij dat iets van ‘wol’ is, terwijl het slechts een klein percentage wol heeft, en de rest is van een ander materiaal gemaakt. Zorg ervoor dat je iets van goede kwaliteit koopt.

5. Comfort

Net als kleding moet een jas comfortabel zitten. De jas mag niet te strak zitten omdat er ook dikke truien onder worden gedragen. Controleer of de polsbanden verstelbaar zijn zodat de handschoenen er onder kunnen worden geschoven. Zorg ervoor dat de kraag zacht en hoog genoeg is om de nek te bedekken. Een jas met een capuchon is een must als je maar voor een jas kiest dit seizoen.