Tips: Make over van de eetkamer

We kennen het allemaal; op een gegeven moment zijn we iets in ons interieur zat en willen we het veranderen. Maar je huis helemaal opnieuw inrichten is in de meeste gevallen helemaal niet nodig. Vaak hoef je maar één ruimte in je huis onder handen te nemen, om de rest weer te waarderen. En omdat de eetkamer het ontmoetingspunt van het gezin is, laten we je hier zien wat er nodig is om je eetkamer opnieuw mooi te maken. Deze eenvoudige eetkamer make-over ideeën zijn voor iedereen uitvoerbaar, ongeacht het budget.

Begin met een laagje verf

Door een frisse laag verf op de muren aan te brengen, kun je de eetkamer snel een frisse, nieuwe look geven. Kies een neutrale tint en voeg met decoratie en accessoires wat kleur toe om het wat aantrekkelijker te maken. Of maak één muur opvallend. Dit kan door deze een andere kleur of behang te geven. Zorg ervoor dat deze muur opvallend is, als het maar in contrast is met de rest van de kamer.

Overweeg statement verlichting

Door je huidige verlichting in te ruilen voor statement verlichting, zal de eetkamer er een stukje aantrekkelijker uitzien. Van grote langhampen tot unieke kroonluchters, er is geen verkeerde keuze. Kies lampen die authentiek zijn aan je gevoel voor stijl.

Wijzig het ontwerp

Open de ruimtes tussen een afgesloten keuken en een eet- of woonkamer door een wand weg te halen, als het mag. Als alternatief kun je een keuken van de eetkamer scheiden door een schuifdeur te installeren om een meer intieme eetomgeving te creëren.

Maak de zitplaatsen het middelpunt

Zitplaatsen zijn erg belangrijk in een eetkamer. Het is een plek waar je familie samenkomt om te eten. Zorg er dus voor dat er voldoende zitplaatsen aan tafel zijn, zodat iedereen een plek heeft om comfortabel te zitten. Als je niet genoeg hebt is het verstandig om nieuwe eetkamerstoelen te kopen.

Vergeet de accessoires niet

Accessoires zijn de kers op de taart. Ze maken het verschil. Je hoeft niet veel aan te schaffen, maar het toevoegen van een paar finishing touches doet het. Als je niet veel ruimte hebt, kun je het beste kiezen voor kleinere accessoires zoals een mooie bos bloemen of een blad met een paar kaarsen als middelpunt op de tafel.

Minimaliseer de rommel

Onthoud altijd dat minder meer is. En rommel is nooit aantrekkelijk. Zorg ervoor dat de eetkamer altijd netjes en opgeruimd is, en dat er niet teveel in staat, wat het nog rommeliger maakt.