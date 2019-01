Tips voor het maken van een goede indruk op een eerste date

Je staat eindelijk op het punt om op een eerste date te gaan. Je voelt vlinders in je buik, en je kan niet wachten om hem te zien. Het enige waar je mee zit is, …. het is eigenlijk al een tijdje geleden dat je op een eerste date bent gegaan ​​en je hebt een beetje hulp nodig om “een goede eerste indruk te maken en een tweede date te scoren”. We hebben hier eenvoudige tips om te volgen om te garanderen dat je in de smaak valt bij je date.

Kleed je goed

Je moet je goed kleden om indruk te maken! Volgens de conventionele wijsheid wordt de allereerste indruk gemaakt binnen zeven seconden, dus je uiterlijk staat centraal. Dat betekent niet dat je een baljurk zou moeten dragen, maar het is verstandig om je iets beter te kleden dan je zou doen voor een gemiddelde date.

Kom op tijd (of nog beter … vroeg)

Niets is een grotere afknapper dan te laat komen. Als je een reservering hebt om ergens te gaan eten om 19.00 uur is, zorg dan dat je om 19.00 uur in het restaurant bent. Kom eigenlijk een beetje vroeger. Zorg dat je er om 6:50 bent.

Onthoud je tafelmanieren

Het is gemakkelijk om onbeleefd te zijn zonder het te beseffen. En het is erg belangrijk dat je je tafeletiquette kent. Dat betekent dat je je servet op je schoot moet leggen, je ellebogen van de tafel moet houden, niet met je bestek in de hand moet praten en peper en zout samen moet doorgeven.

Wees zelfverzekerd en positief

Een deel van het maken van een direct goede eerste indruk is in je houding. Loop met vertrouwen naar de locatie van de date, met een rechte houding en een glimlach op je gezicht. Wees niet verwaand, maar als je goed voelt over jezelf, je persoonlijkheid en je uiterlijk, zal je date zeker die vibes oppikken.

Praat over meer dan koetjes en kalfjes

Als je wilt opvallen tussen alle andere eerste dates, moet je creatief zijn met je gespreksonderwerpen. Als je alleen over het weer, vrienden en familie en wat er op tv gebeurt praat, zal het snel saai worden. Zorg dat je een paar interessante weetjes en anekdotes hebt om boeiende, interessante discussies te maken die je echt in staat stellen om je date te leren kennen.

Maar interview hem niet

Je zult je date vragen over hem willen stellen en luisteren naar wat hij te zeggen heeft. Maar dit is een leuke avond uit, geen verhoor. Vergeet niet om zijn vragen te beantwoorden en interesse te tonen in wat hij te zeggen hebben. Maar bombardeer hem niet met vragen en opsommingen. Niemand vindt dat leuk.

Maak oogcontact en gebruik de naam van je date

Je wilt echt verbinding maken met je date en er zijn twee eenvoudige manieren om dat te doen: oogcontact en naamgebruik. Als je oogcontact maakt, zie je niet alleen dat je aandachtig en betrokken bent, maar het helpt je ook om verbinding met hem te maken. En het is wetenschappelijk bewezen dat mensen het geluid van hun eigen naam leuk vinden, dus zorg ervoor dat je het met een bepaalde frequentie gebruikt – maar maak het niet raar.

Behandel het bedienend personeel met vriendelijkheid

Je kunt niet alleen aardig zijn voor je date – je moet aardig zijn voor iedereen om je heen, inclusief de obers en barmannen. Als je onbeleefd bent tegen de arme man of vrouw die je eten serveert, hoe weet je date dan dat je niet grof zult zijn in andere sociale situaties?

Houd je telefoon weg

We houden net zo veel van WhatsApp, Facebook en Instagram als ieder andere, maar je bent in contact met een andere echte persoon op een echte plaats. Wees aanwezig op je date en houd je mobiele telefoon weggestopt in je zak of tas.