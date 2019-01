Tips om een betere baan te krijgen en meer geld te verdienen

Nu het nieuwe jaar is begonnen en het oude voorbij is, heb je misschien een periode van bezinning en planning gehad. “Hoe ging 2018? Heb ik alles bereikt wat ik wilde? Hoe kan ik 2019 mijn beste jaar tot nu toe maken?” Dit denken leidt onvermijdelijk tot het ontwikkelen van nieuwe voornemens. Vaak staat een nieuwe baan ook op de lijst van deze voornemens. Hier zijn een paar tips om 2019 het meest succesvolle jaar tot nu toe voor je carrière te maken.

1. Verbeter je manier van denken

Als je niet alleen een nieuwe baan wilt vinden, maar ook een betere baan wilt aantrekken met een hoger salaris in 2019, is een hoger niveau van je mindset vereist. Eerst moet je beginnen met te geloven dat je een hoger betaalde baan waard bent die je leuk vindt. Je doet dit door te inventariseren waar je bent geweest en wat je hebt gedaan. Maak wat tijd vrij in je agenda en doe een “Jaaroverzicht” door te kijken naar projecten waaraan je hebt gewerkt en personen met wie je samenwerkte. Gebruik de STAR-methode; Situatie, taak, actie en resultaat. Documenteer deze activiteiten en evenementen zodat je alles wat je in een jaar hebt bereikt realiseert (en onthoud!)! Deze oefening helpt je ook om je voor te bereiden op de onvermijdelijke vragen op het sollicitatiegesprek over gedrag. “Vertel eens over een keer dat je moest …”

Zodra je een inventaris hebt opgemaakt en er zeker van bent wat je te bieden heeft, is het tijd om te beoordelen waarom jij en je unieke vaardigheden/ervaring waardevol zijn voor je toekomstige werkgever. Elke verhoging van verantwoordelijkheden en compensatie vereist dat je rekening houdt met het bedrijf en hoe je positie een impact zal hebben. Als je online en via je netwerk onderzoek doet naar het bedrijf, krijg je meer vertrouwen in een gesprek, zodat je contextuele vragen over de organisatie kunt stellen – en hoe jou rol past in hun succes op korte en lange termijn. Dingen weten over het bedrijf en wat hun grootste uitdagingen en kansen zijn, zal je als een hoge waarde positioneren en zal je onderscheiden van andere kandidaten die strijden om dezelfde rol.

2. Vorm een netwerk

Veel mensen vinden hun volgende functie via hun netwerken. Het nieuwe jaar is de perfecte tijd om je netwerk te bereiken en opnieuw contact te maken met mensen. Het is een kans voor jou om met hen te delen wat je doet en wat je plannen en ambities zijn voor het nieuwe jaar. Dit kan net zo eenvoudig zijn als iemand bellen die je geholpen heeft om dankjewel te zeggen of tijd vrijmaken om een ​​kop koffie te drinken. Het is een goed moment om die gesprekken te starten of voort te zetten die nieuwe kansen kunnen bieden.

Lees ook: Netwerkfouten die je zou kunnen maken

3. Onderhandel over een aangeboden baan

Vacature onderhandelingen zijn zelden eenvoudig. Maar de complexiteit van de arbeidsmarkt creëert kansen voor mensen die vakkundig kunnen onderhandelen over de arbeidsvoorwaarden. Elke situatie is uniek, maar sommige strategieën, tactieken en principes kunnen je helpen bij het aanpakken van veel van de problemen die mensen tegenkomen bij het onderhandelen met werkgevers. Voordat je zelfs begint met salarisonderhandelingen met een toekomstige werkgever, moet je weten hoeveel de klus waard is – neem de tijd om de salarissen te onderzoeken voordat je begint met het bespreken van de beloning.

Geïnformeerd worden over de competitieve banenmarkt zal je helpen om het gesprek voor te bereiden.

Onderschat het belang van likability niet; dit klinkt eenvoudig, maar het is cruciaal. Dit gaat over meer dan beleefd zijn; het gaat over het beheersen van enkele onvermijdelijke spanningen bij het onderhandelen, zoals vragen om wat je verdient zonder gretig te lijken. Geef niet alleen je verlangen naar een hoger salaris aan, maar leg ook precies uit waarom het gerechtvaardigd is, op basis van de waarde die je aan het bedrijf kunt bieden. Het helpt om de hele deal te overwegen; voor veel mensen zijn ‘onderhandelen over een baan’ en ‘onderhandelen over een salaris’ synoniem. Maar veel van je voldoening van het werk zal komen van andere factoren waarover je kunt onderhandelen. Focus op de waarde van de hele deal; functie verantwoordelijkheden, locatie, flexibiliteit in werkuren, enzovoort. Tot slot, begrijp de beperkingen die de werkgever kan hebben en probeer te bepalen waar ze flexibiliteit kunnen hebben, of het nu gaat om salaris, voordelen, vrije tijd of flexibele werkplanning. En onthoud dat als je de baan eenmaal hebt gekregen, je deze niet meteen hoeft te accepteren (of af te wijzen). Een simpele “ik moet erover nadenken” geeft je de tijd om het aanbod volledig te beoordelen en te bepalen of meer onderhandeling gerechtvaardigd kan zijn.

4. Zet je strategisch denkvermogen op

Strategisch denken staat vaak bovenaan de lijst omdat bedrijven strategen nodig hebben om langetermijndenken te verbinden met het bereiken van de strategie van de organisatie. Nog belangrijker is dat strategen een stappenplan maken om een ​​doel te bereiken en een concreet plan opstellen dat met succes kan worden geïmplementeerd. Dit toont de waarde van hun strategische ideeën en gezond beoordelingsvermogen. De beste, meest strategische leiders brengen anderen met zich mee, geven hen een duidelijk beeld van waarom de strategie zinvol is en hoe anderen kunnen deelnemen en bijdragen om het werk gedaan te krijgen. Een van de manieren om jezelf op dit moment zichtbaarder en beter aanpasbaar te maken in het bedrijf, is door voortdurend manieren te vinden om het werk dat je elke dag doet te verbinden met de algemene strategie van de organisatie.

Lees ook: 10 Tips voor een succesvolle carrière

Je maakt jezelf waardevoller voor je werkgever wanneer je een duidelijk beeld hebt van waar het bedrijf zich ontwikkelt en hoe je het beste met je vaardigheden kunt bijdragen om dat te laten gebeuren. Leer, begrijp en anticipeer op wat de toekomst voor het bedrijf kan betekenen en kom erachter met extra kennis zodat je die inzichten aan je leiderschapsteam kunt geven.

5. Interne promotie

Worden visies op een betere baan en een hoger salaris in 2019 automatisch vertaald in het zoeken naar een functie buiten je huidige bedrijf? Misschien niet. Zijn er interne coachingprogramma’s die je zou kunnen verkennen om je horizon en bijdrage aan het bedrijf te verbreden? Met zoveel focus op talentontwikkeling, worden bedrijven steeds creatiever om hun beste talent te behouden. Heb je je Jaaroverzicht al voltooid, met je prestaties voor 2018 en doelen voor 2019? Welke actieplannen kunnen jij en je manager invoeren (aanvullende opleiding, taakoverschrijdende verantwoordelijkheden, een mentor, professionele certificering, enz.) om een ​​verhoogd niveau van verantwoordelijkheid en daaropvolgende compensatie te waarborgen?

Stel jezelf de vraag: “Wat zou er moeten veranderen om dit mijn perfecte baan te laten zijn?” En kijk dan wat eigenlijk onderhandelbaar kan zijn met je huidige werkgever. Misschien werk je 1 of 2 dagen per week vanuit huis om een ​​tijdrovend woon-werkverkeer te verlichten? Voer een permanente, open dialoog met je manager en controleer het intranet van je bedrijf op trainingsmogelijkheden en interne vacatures. Voordat je bezwijkt voor “het gras is altijd groener aan de andere kant”, kijk binnen in je huidige organisatie. De kansen kunnen je misschien verrassen.

Lees ook: De nieuwste boeken om je carrière een boost te geven

6. Evalueer je prioriteiten

Zeer weinig van ons zijn echt zelfbewust. We worden gevormd door veel dingen – onze ervaring, onze opvattingen, onze angsten – en het is moeilijk om jezelf te zien zoals anderen je zien. Vanuit een carrièreperspectief betekent zelfbewust zijn dat je je echte (niet je eigen gepercipieerde) sterke punten begrijpt en wat je te bieden hebt op de werkplek. Het betekent ook eerlijk tegenover jezelf te zijn over wat je echt gelukkig maakt op het werk. Als je jezelf bijvoorbeeld pusht om een ​​rol op hoger niveau te vervullen, als je weet dat veel van de taken en verantwoordelijkheden van die baan je weinig aanspreken, word je alleen maar ongelukkig en gestresst. Evenzo, het op zich nemen van een niveau van financiële verantwoordelijkheid dat vereist dat je een baan doet die je haat, alleen maar om het geld te verdienen dat je nodig hebt, zet je voor een groot deel van je leven op een pad van ellende.

Overweeg ook dat als je een vrije geest bent, de voordelen en mogelijkheden van het werken binnen een grote bedrijfsorganisatie goed kunnen worden gecompenseerd door hoe beperkt je je zult voelen wanneer je leven op het werk betekent dat je een rigide reeks regels en processen volgt. Natuurlijk kan het moeilijk zijn om eerlijk te zijn tegen onszelf, maar in de context van carrièreplanning kan het levensveranderend zijn. Jezelf echt kennen en wat je gelukkig maakt, is de basis voor het maken van een geweldig carrièreplan en om je leven en werk in balans te brengen.