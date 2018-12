Tips om je geest, lichaam en ziel in evenwicht te brengen

De combinatie van mentale, fysieke en spirituele gezondheid is onmiskenbaar belangrijk voor iedereen. We leven echter in een wereld die zich grotendeels richt op de fysieke welzijnsfactor die tegenwoordig nog steeds gezond eten, een fit lichaam en een algeheel aantrekkelijk uiterlijk omvat. Ondertussen, hoe drukker het dagelijks leven wordt, hoe moeilijker het is om geestelijk en spiritueel welzijn te bereiken. We hebben hier een lijst van eenvoudige dingen om te overwegen om op te nemen in je gezonde routine om te helpen je geest, lichaam en ziel in evenwicht te brengen.

1. Ga trainen – Zoek een oefening die je leuk vindt en begin deze regelmatig te doen.

2. Wees dankbaar – Neem elke dag de tijd om na te denken over de dingen waar je dankbaar voor bent, zoals familie, vrienden, huisdieren, eten, onderdak, gezondheid of de schoonheid van de natuur.

3. Krijg voldoende slaap – Slaap is noodzakelijk voor je lichaam. Hoe meer je slaapt hoe beter je de volgende dag zult presteren.

4. Adem diep in: als je erover nadenkt, stop en haal diep adem. In de loop van de tijd zal dit een gezonde gewoonte worden.

5. Installeer een douchefilter – Chloor is een gif. Je wilt het niet inademen of het via je huid absorberen tijdens het douchen.

6. Aard jezelf – Letterlijk. Plant zo vaak mogelijk je blote voeten op de aarde.

7. Eet biologisch – Chemische stoffen doden ongedierte over de gewassen. Ze zijn ook niet goed voor jou.

8. Doe meer yoga – Geweldig voor lichaam en geest.

9. Lach meer – het voelt geweldig!

10. Breng meer tijd door met geliefden – In ons drukke leven moeten we tijd vrijmaken voor de mensen die er het meest toe doen voor ons.

11. Leef je passie – Doe meer van waar je van houdt.

12. Mediteer – Meditatie verbetert het geheugen, aandacht, stemming, functie van het immuunsysteem, slaap en creativiteit. Het kost maar een paar minuten per dag om de vruchten ervan te plukken.

13. Drink schoon water – Zorg voor een filtersysteem voor je drinkwater. Fluoride is niet goed voor je lichaam.

14. Ga naar meer naar buiten – Maak een wandeling en geniet van de natuur.

15. Eet veel groen – Donkere bladgroenten zijn rijk aan vitamines, mineralen en chlorofyl. Ze helpen het lichaam alkaliseren.

Begin deze ideeën langzaam in je dagelijkse routine op te nemen en zie hoe ze een positieve invloed hebben op je algehele gezondheid.