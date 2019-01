Tips om goede voornemens te laten werken

Het is weer januari en veel mensen hebben weer goede voornemens gemaakt voor het nieuwe jaar: geld besparen, gezonder eten, gewicht verliezen, stoppen met roken en meer. Maar helaas is niet iedereen succesvol in het bereiken van hun doelen. Houd dit jaar vast aan de volgende principes om het beste uit je goede voornemens te halen en blijvende verandering te creëren.

Kies doelen met een brede impact

Het is verleidelijk om te proberen je te concentreren op één gebied tegelijk: “Ik moet me nu echt op mijn carrière concentreren, en volgend jaar richt ik me op mijn persoonlijke leven.” Maar een betere aanpak is om voornemens te creëren die tegelijkertijd meerdere gebieden van je leven verbeteren. Als je bijvoorbeeld besluit om in het moment te leven, kun je je leven persoonlijk en professioneel verbeteren.

Werk naar doelen die aansluiten bij je waarden

Je energie en tijd zijn kostbare en eindige bronnen. Als je voornemens maakt die niet in overeenstemming zijn met je waarden, zul je minder gemotiveerd zijn om naar hen toe te werken. Wat nog belangrijker is, zal het bereiken van hen niet bijzonder goed voelen. Evalueer je doelen en prioriteer diegenen die in overeenstemming zijn met wat voor jou het belangrijkst is.

Overdrijf het niet

Velen van ons doen al te veel dingen tegelijkertijd, zodat we niet genoeg tijd of aandacht aan hen kunnen schenken; voeg niets toe aan de stress door voornemens op te stapelen. Richt je energie op niet meer dan twee tot drie doelen per keer. Rangschik je voornemens in volgorde van belangrijkheid (rekening houdend met het bovenstaande). Begin het jaar met een paar goede voornemens, wetende dat je de anderen altijd kunt vasthouden en halverwege het jaar opnieuw kunt beoordelen.

Zoek ondersteuning

Verandering is moeilijk, zelfs als de verandering goed is. Zoek een vriend of geliefde om je te ondersteunen – beter nog, om met je mee te doen- zodat het makkelijker wordt om het momentum te houden wanneer je onderweg hobbels tegenkomt.

Houdt vol

Verwacht die hobbels. Te vaak zien mensen een terugval als het einde. Je hebt bijvoorbeeld besloten drie keer per week te trainen en je slaat een week over (of twee of drie …). Verandering is een proces, geen uitkomst. Verandering vereist dus onderhoud. Wanneer je een misstap maakt, in plaats van op te geven, bedenk dan wat er fout ging en kom weer op het goede spoor.