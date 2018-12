Tips om je hond blij te houden tijdens koud weer

Het kan voor ons mensen al moeilijk zijn om de hele winter actief te blijven, dus zo ook voor onze honden. Maar het is belangrijk om ervoor te zorgen dat je hond de hele winter lang gelukkig en gezond blijft. Hieronder enkele manieren om je hond tijdens de koude maanden gelukkig te houden.

Houd ze actief

Het weer buiten is misschien vies, nat en koud voor een lange wandeling. Maar het betekent niet dat jij en je hond niet kunnen genieten van een leuke spelsessie terwijl je binnen bent! Touwtrekken binnenin is een goede manier om energie te verbranden, een band te bouwen en je hond een beetje oefening te geven. Bekijk hier de leukste touwen.

Houd ze warm

Sommige honden houden van koude temperaturen en sneeuw, maar anderen, met name senioren en kleine honden, zijn gevoelig voor het koude weer! Als je een hond hebt die de winter niet leuk vindt, doe hem dan een comfortabele trui aan en zorg voor zachte dekens om lekker in te nestelen.

Lees ook: 7 x de leukste hondentruien

Daag ze uit voor een trainingssessie

Als je je hond een nieuwe training of truc leert, is er dubbel werk door ze in beweging te krijgen en aan het denken te zetten! En de beste stimulans voor al hun harde werk? Heerlijke, gezonde traktaties!

Geef ze een puzzel

Mentale stimulatie is net zo belangrijk als lichaamsbeweging, en het goede nieuws is, dat een puzzel het perfecte ding is voor je hond om te doen als ze binnen vastzitten! Daag je hond uit met een puzzel dat hem bezig houdt terwijl je hem daarna met een lekkere snack beloont. Bekijk hier de leukste denkspellen.

Geef hun gewrichten wat liefde

Net als bij ons kunnen de gewrichten van onze honden stijf en pijnlijk worden naarmate ze ouder worden, en koud weer kan een harde tol zijn voor onze harige vrienden. Zelfs als ze binnen blijven, kunnen de lage temperaturen het moeilijk maken om lenig te blijven. Hoewel deze supplementen het hele jaar door kunnen worden overwogen, kan je hond in het bijzonder dankbaar zijn voor wat extra liefde in de winter.

Lees ook: 8 x de leukste hondenbedden

Houd hun huid en vacht gezond

Het winterse weer kan leiden tot een droge, jeukende huid voor iedereen, inclusief je hond! Omdat ze geen bodylotion gebruiken zoals ons, kan je de huid en vacht van je hond helpen gehydrateerd en glanzend te houden met zalmolie. De heerlijke olie is een multitasker, omdat het gunstig is voor hart en bloedvaten, vermindert gewrichtsklachten, verzorgt en voorkomt huidproblemen (bijv. haaruitval, jeuk, vlooien allergie en kale plekken), zorgt voor een stralende vacht en een betere vertering (minder ontlasting, betere voedselopname). Bekijk hier een lijst met verschillende soorten zalmolie.