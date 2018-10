Veel kinderen vinden het niet leuk om alleen te spelen, met als gevolg dat ze zich snel vervelen of gaan zeuren. Maar het is belangrijk dat kinderen zich ook alleen kunnen vermaken, niet alleen voor zichzelf maar ook voor jou. Hier enkele tips om je kind aan te moedigen om alleen te spelen.

Zet de tv uit

Bedenk hoe moeilijk het is om te voorkomen dat je naar een tv-scherm kijkt wanneer die aan is. Dat geldt ook voor kinderen. Ze kunnen het niet laten om erna te kijken wanneer het aan staat, dus schakel het uit om spelen aan te moedigen.

Beperk de buitenschoolse activiteiten

Kinderen hoeven echt niet elke dag een andere les of club te hebben. Plan niet meer dan een of twee buitenschoolse activiteiten per seizoen. Een over-gepland leven laat weinig mogelijkheden voor spelen.

Doe het voor

Ga op de grond zitten en speel met je kinderen! Probeer dit elke dag minstens twintig minuten te doen.

Prijs je kinderen als ze spelen

Complimenteer je kinderen wanneer ze creativiteit en verbeeldingskracht tonen in hun spel. Je bemoedigende woorden helpen hen trots te zijn op hun ‘werk’.

Bewaar speelgoed binnen het bereik

Zorg voor een gemakkelijke toegang tot een verscheidenheid aan geschikt speelgoed voor de leeftijd, inclusief een selectie eenvoudig, “ouderwets” speelgoed dat enige verbeeldingskracht vereist.

Roteer het speelgoed

Zet soms bepaald speelgoed weg in een kast of in plastic bakken. Je zult er versteld van staan ​​hoe “nieuw” het speelgoed het goed doet bij je kinderen als ze het weer zien!

Stel vragen

Vraag je kinderen wat ze spelen. Laat hen weten dat je hun “spel” interessant vindt en dat het je aandacht verdient.

Ga op verantwoorde wijze met verveling om

Vermijd de verleiding om de verveling van je kinderen ‘op te lossen’ door elke keer iets te doen als ze zeggen: “Ik verveel me.” Laat in plaats daarvan de verveling je kinderen leiden om nieuwe en creatieve manieren van spelen te initiëren.