Tips om kinderen aan te moedigen thuis te helpen

Het is gewoon logisch: als je kinderen bijdragen aan de rommel in het huis, moeten ze helpen het op te ruimen. Niet zozeer voor jou, maar voor hen. Om kinderen te laten uitgroeien tot emotioneel gezonde volwassenen, moeten ze het gevoel hebben dat hun bijdrage ertoe doet. Hen klusjes geven is een goede manier om dat te doen. Hier zijn enkele tips om je kinderen aan te moedigen thuis te helpen.

Geef elk kind een passende taak

Zelfs de kleinste kan binnenkomen en zich nuttig voelen. De beste tijd om ze te laten helpen is wanneer ze aan je voeten hangen als je in de keuken bent. Zet ze bij de gootsteen en laat ze wortels wassen.

Aanvaard imperfectie

Vergeet niet dat je belangrijkste doel niet een smetteloze badkamer is, maar om je kinderen te laten groeien. Misschien is het afstoffen van je vierjarige niet perfect, maar bepaal prioriteiten. Zoek naar wat werkt en wees dankbaar. Aanmoediging is een grotere motivator dan kritiek.

Train ze

Breek dingen af ​​in de eenvoudigste stappen. Helpen opruimen na het eten betekent te veel stappen voor een vijfjarige, maar als je zegt: “Breng me de borden en dan kan ik ze afkrabben en in de vaatwasser leggen, kan jonge kinderen een handje helpen terwijl je leert wat er mee moet gebeuren.

Wees consistent

Wees duidelijk over het verwachte tijdsbestek voor je kind om de klus te klaren, en wees sterk genoeg om een ​​beetje pijn op korte termijn te doorstaan ​​als je moet doorzetten. Als je achtjarige haar taken niet af krijgt, vertel hem/haar dan vriendelijk: “Ik hoopte echt dat je nog even buiten kon gaan spelen.” Dat gezegd hebbende, als je kind een erg drukke week heeft, kun je helpen met het bedenken van een plan om de klusjes toch te doen.

Werk als een team

Karweitjes zijn een kans voor jou om contact te maken met je kinderen. Het is een kans om ze uit te nodigen om ergens deel van uit te maken en om het voordeel (en soms de lol) van samenwerken te ervaren. De sleutel, is om hen te betrekken bij keuzes en beslissingen. Vraag je 10-jarige bijvoorbeeld of hij/zij er de voorkeur aan geeft om het vuilnis buiten te zetten of om te stofzuigen.

Pas op met geld geven voor klusjes

Ben je voorbereid op je 12-jarige om zijn/haar zakgeld in te houden als dat betekent dat hij op zijn beurt niet hoeft af te wassen? Als je hem/haar deze keuze geeft, weet dan dat je voor een karwei-boycot komt te staan. Plus, het koppelen van klusjes aan geld kan het goede gevoel van bijdragen aan het huishouden wegnemen.