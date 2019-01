Tips om te koken met kinderen

Koken met kinderen is super leuk en de tijd en rommel meer dan waard, zelfs met het meest vreemde oneetbare gerecht. Er is veel ruimte voor creativiteit, om nog maar te zwijgen van een gevoel van prestatie aan het einde. Leer je kinderen deze levensvaardigheden en je hebt binnenkort misschien een kleine chef in huis.

1. Neem je tijd – verwacht dat alles langer duurt dan normaal, dus plan extra tijd in. Bovendien is vooral voor jongere kinderen de reis net zo leuk als de bestemming!

2. Verwacht veel rotzooi – koken kan rommelig worden en wanneer er kinderen bij betrokken zijn, nog veel meer. Beperk de rotzooi door een plastic tafelkleed op de grond of een blad onder hun werkplek neer te zetten. Maar uiteindelijk hebben jullie meer plezier als je de rommel laat gebeuren en dan samen opruimt aan het einde.

3. Plan vooruit – selecteer een makkelijk recept, een recept waarvan ze zullen genieten en dat geschikt is voor hun leeftijd. Zorg ervoor dat je alle ingrediënten en apparatuur bij de hand hebt. Tref, indien nodig, wat voorbereiding, voordat je hen vraagt ​​te helpen.

4. Maak ze klaar – trek ze kleding aan waarvan je het niet erg vind dat het vies wordt. Doe een schort om en bind lang haar vast.

5. Leer ze over voedselhygiëne – zorg ervoor dat ze hun handen van tevoren wassen en tussen het aanraken van rauw en gekookt of kant-en-klaar eten.

6. Loop het recept door – lees vooraf de stappen door (of laat ze zelf lezen als ze dat kunnen), zoek uit wat er nodig is, bespreek het proces en plan wie wat gaat doen.

7. Leer ze wat over het eten – terwijl je kookt, praat over ingrediënten en hun oorsprong, kookprocessen en -technieken. Koken kan op een praktische manier een geweldige manier zijn om over wetenschap, geografie en wiskunde te leren. Het is ook goed voor fijne motoriek en coördinatie.

8. Proef – dit zal de ervaring aangenamer maken voor hen, plus het is een goede gelegenheid om kinderen te leren welk eten veilig is om rauw te eten. Vraag hen om een ​​schone lepel te gebruiken om te proeven en dit niet te doen met hun vingers.

9. Leeftijd en vaardigheid – veel kinderrecepten hebben leeftijdsrichtlijnen, maar kijk naar je eigen kind en wat zij of hij kan. Er zijn altijd activiteiten voor elk kind, zelfs als het gewoon bij groenten wassen blijft.

10. Maak het leuk! – Kinderen zullen leren koken als je ontspant en plezier hebt in de keuken. Als je je nerveus voelt, begin dan met basisrecepten, ze zijn nog steeds een goede leerervaring. Help alleen wanneer het absoluut noodzakelijk is, laat ze anders genieten en creëren.