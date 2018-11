Tips om te trouwen in het buitenland

Als je ervan droomt om ‘ja ik wil’ te zeggen op een wit zandstrand, in je favoriete buitenlandse stad of ergens in de sahara, dan is trouwen in het buitenland misschien iets voor jou. Bruiloften in het buitenland worden steeds populairder, maar de logistiek kan behoorlijk lastig zijn – niet in de laatste plaats hoe krijg je je trouwjurk er in een stuk! Dit zijn de essentiële dingen die je moet weten over trouwen in het buitenland.

Controleer of het echt kan

Als je ergens wilt trouwen waar het warm is, zijn er enkele landen die zich specialiseren in huwelijksarrangementen op populaire locaties. Trouwen in het buitenland is echter niet overal even eenvoudig. Sommige landen eisen bijvoorbeeld dat je eerst meer dan een maand een bewoner bent. Anderen staan ​​geen homohuwelijken toe. En sommige landen hebben ingewikkelde regels over religieuze ceremonies. Onderzoek eerst de regels voor een land, voordat je echt wordt meegesleept door het idee ervan.

Denk aan je gasten

Hoewel het trouwen in het buitenland aanzienlijk goedkoper voor jou kan zijn, kan het een stuk duurder zijn voor je gasten. Ze moeten vliegen, hotelkamers boeken, extra dagen vrij nemen. Als je een serieuze kloof met een familielid wilt vermijden, kan het een goed idee zijn om een ​​alternatief te bieden, zoals een rustige viering in een café, bij je terugkeer.

Houdt rekening met jetlag

Zelfs als het niet nodig is om in een land te verblijven voordat je trouwt, wil je misschien nog een paar dagen tussen de vlucht en de ceremonie plannen. Dat geeft je niet alleen de tijd voor een last-minute organisatie, het zorgt er ook voor dat een jetlag je trouwdag niet verpest.

Maak een checklist van juridische documenten

Afhankelijk van het land waar je trouwt, heb je ander papierwerk nodig. De meesten hebben een geboorteakte nodig, andere hebben een certificaat van geen belemmering nodig van je plaatselijke gemeente. Het is ook niet alleen zeker dat je in het buitenland kunt trouwen, je moet er ook zeker van zijn dat het thuis wordt herkend.

Sluit een verzekering af

Trouwen in het buitenland kan tegenwoordig heel eenvoudig zijn, maar er kan ook veel mis gaan, van het verliezen van je trouwjurk onderweg tot het annuleren van de vlucht. Dat maakt het nog belangrijker om een ​​huwelijksverzekering af te sluiten – en om na te gaan wat het allemaal dekt of dat je nog een andere verzekering nodig hebt.

Zorg voor lokale hulp

Als je je overweldigd voelt, neem dan contact op met lokale planners. Ze zijn de beste bron en ze kennen de lokale wetgeving. De meesten zullen deze gegevens al in een eerste gesprek delen. Ze willen eventuele problemen in de toekomst vermijden als het koppel beseft dat ze niet kunnen of willen voldoen aan de wettelijke vereisten.