Tips om je voeten mooi te houden tijdens de wintermaanden

Tijdens de zomermaanden wanneer we sandalen en slippers dragen, zorgen we voor onze voeten. Maar tijdens de wintermaanden wordt dit vaak vergeten. Om een ​​schrale, droge huid te voorkomen is het van belang ook tijdens de winter je voeten te verzorgen. De volgende tips kunnen je hierbij helpen.

1. Laat je voeten ongeveer 10 tot 15 minuten in warm water weken. Zorg ervoor dat het water niet te heet is, omdat dit de huid droger zal maken. Probeer vitamine E of aromatherapie toe te voegen om je voeten te kalmeren en ze te helpen ontspannen. Nadat je voeten zijn geweekt, gebruik je een puimsteen om droge of schilferige gebieden glad te strijken.

2. Gebruik een puimsteen of een nagelvijl om eelt te verwijderen. Dit is het gemakkelijkst wanneer je voeten nat zijn, omdat de huid dan zachter is. Eelt kan scheuren in je huid veroorzaken. Als je de tijd neemt om het te verwijderen, blijft je huid zacht.

3. Probeer een paraffinewasbehandeling op je voeten. Dit type behandeling helpt de bloedtoevoer te vergroten en je poriën te openen, zodat vochtinbrengende crème beter kan absorberen.

4. Gebruik een nagelriemstok om de nagelriemen voorzichtig terug te duwen. Je kunt nagelriemcrème aanbrengen om de nagelriemen te verzachten en ze gemakkelijker terug te duwen. Snijd niet in je nagelriemen, omdat het te gemakkelijk is om je tenen te knippen en een infectie te veroorzaken.

5. Controleer op tekenen van schimmel. Verkleurde nagels kunnen op schimmel duiden. Er zijn een aantal producten hiervoor die je op en rond je nagels kunt smeren om de schimmel te helpen behandelen. Voordat je de lotions of crèmes toepast, gebruik een nagelvijl om je teennagel te “opruwen” zodat deze de behandeling beter kan absorberen.

6. Als je voeten jeuken of afpellen tussen je tenen, kan dit een teken van voetschimmel zijn. Gebruik producten om je voeten te behandelen. Crèmes en zalven zijn vaak effectiever dan poeders.

7. Voer eenvoudige oefeningen uit, zoals je enkels strekken door met je tenen te richten en ze dan terug naar je gezicht te brengen.

8. Zorg ervoor dat je tussen je tenen wast tijdens elke douche of bad. Geef je voeten de tijd om volledig te drogen voordat je sokken en schoenen aantrekt. Vocht kan het risico op het ontwikkelen van schimmel verhogen. Gebruik een kleine hoeveelheid poeder in je schoenen om extra vocht te absorberen.

9. Vergeet bij het aanbrengen van de moisturizer je voeten niet. De huid op je voeten kan uitdrogen tijdens de wintermaanden, vooral als je dikke sokken draagt ​​die vocht van de huid absorberen.

10. Loop niet blootsvoets over tapijt, omdat het tapijt de moisturizer kan absorberen en de onderkant van je voeten kan uitdrogen.

11. Als je voeten zweten, kun je ook een anti-transpirant op je voeten gebruiken. Je kunt gewoon dezelfde gebruiken als die je voor je oksels gebruikt. Zorg er wel voor dat het alleen een anti-transpirant is en geen deodorant.

12. Zorg ervoor dat je goed passende schoenen draagt. Schoenen die te strak of slecht zitten, kunnen likdoorns, eelt of blaren veroorzaken. Let er bij het kopen van schoenen op dat je beide voeten meet, want vaak is een voet iets groter dan de andere. Koop de grotere maat.

13. Verwijder regelmatig je nagellak en zorg ervoor dat er geen resten achterblijven. Onderzoek je tenen om er zeker van te zijn dat je teennagels niet verkleuren.

Door het hele jaar goed voor je voeten te zorgen, zorg je ervoor dat ze gezond blijven en er op zijn best uitzien wanneer het sandaal seizoen weer aanbreekt.