Het najaar is volop aan de gang. De dagen zijn korter, donkerder en kouder – en sommige mensen beginnen last te krijgen van een winterdepressie. Misschien ben je vermoeider dan normaal, minder actief of ongemotiveerd, dat is wat de winter met je doet. Maar het is geen tijd om voor de televisie series te bingewatcen en te wachten tot het voorjaar er weer aankomt! Je moet opstaan en actie ondernemen om je beter te voelen en te genieten van het moois wat deze periode te bieden heeft. We hebben hier dan ook 20 tips om in de winter meer naar buiten te gaan!

Maak het een gewoonte

Maak tijd buiten doorbrengen deel van je routine. Het is wat je doet vóór of na het ontbijt of wanneer je thuiskomt van het werk.

Fiets meer, rijd minder

Je zult vet verbranden, het kost niets, en je zult je energieker voelen wanneer je aankomt waar je naartoe gaat.

Ga in kleine hoeveelheden naar buiten

Maak een korte wandeling in je lunchpauze of breng wat tijd door in je achtertuin of op je terras voor, tijdens of na een maaltijd.

Multitask

Combineer klusjes, trainen en buiten tijd doorbrengen door je boodschappen te voet te doen in plaats van te rijden.

Lees een ​​boek buiten

Lezen kan overal, dus waarom neem je je boek (of e-reader) niet mee naar buiten en ga je op het gras of op een bankje zitten lezen?

Bezoek een park

Je hebt geen reden nodig om naar een park te gaan. Dus zoek er een die je leuk vindt en maak een wandeling.

Train buiten

Als sporten je ding is, kan het verplaatsen van je workout van binnen naar buiten een groot verschil maken voor je gezondheid en welzijn. Ren een rondje of neem je je yogamat mee naar buiten.

Werk buiten

Als je vrijheid of flexibiliteit hebt in je werk, pak je laptop en ga buitenshuis werken.

Lunch in een groene ruimte

Als je je werk niet naar buiten kunt nemen, probeer dan je lunchpauze door te brengen in een park of onder de dichtstbijzijnde boom.

Neem een ​​buitenhobby op

Surfen, rennen, natuurfotografie, een tuin beginnen, en meer. Tegenwoordig kun je van elke hobby een hobby in de buitenlucht maken.

Houdt een picknick

De meesten mensen picknicken alleen in de lente en de zomer, maar je kunt eigenlijk altijd picknicken, ongeacht het seizoen. Of het nu in je achtertuin of een park is.

Plan een kampeertrip

Kamperen is leuk en het kan ook in de winter. Hiermee laat je de drukte van alledag voor wat het is en maak je verbinding met de natuur.

Ga met een hond lopen

Het hoeft niet eens je eigen hond te zijn, maar als je af en toe met een hond gaat lopen wordt je vrolijk van een wandeling.

Neem een ​​kind mee naar de speeltuin

Ook al heb je zelf geen kind, neem een kind van wie je de ouders goed kent, en ga lekker naar de speeltuin.

Word lid van een sportteam

Of het nu een voetbalclub, een volleybal vereniging of een atletiek club is, deelname aan een sportteam heeft zoveel voordelen. Je beweegt, doet sociale contacten op en je bent buiten.

Verken de stad per fiets

Of je nu in je eigen vertrouwde stad bent of kiest voor een nieuwe, neem de tijd om de stad op twee wielen te verkennen.

Ga tuinieren

De eenvoudigste manier om naar buiten te gaan is om in je eigen achtertuin te blijven. Of je nu groene vingers hebt of niet, een tuintje beginnen is simpel.

Drink buiten koffie, thee of warme chocomelk

Neem ’s morgens je warme drankje mee naar buiten en ga zitten. Het warmt je op terwijl je de voordelen hebt van contact met de natuur.

Probeer iets nieuws

Je hebt meer zin om naar buiten te gaan als je niet vastzit in een saaie routine. Probeer iets nieuws in de buitenlucht, en je zal ervan genieten.

Verken je buurt

Maak een wandeling door de buurt. Dit is een andere manier om het eenvoudig te houden terwijl je buiten bent. Je kunt elke keer nieuwe routes proberen, op zoek naar dingen die je nog niet eerder had opgemerkt.

Het kan uitdagend zijn om in de winter naar buiten te gaan, mits je in het bezit bent van de juiste kleding en accessoires. Heb je na het lezen van het artikel zin gekregen om erop uit te trekken? Kijk dan eens op Outdoorextreme.nl waar je alles vindt voor de perfecte outdoor ervaring.