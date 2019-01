Tips om de winterblues te verslaan

Voor veel mensen brengen de wintermaanden een vorm van depressie met de naam seizoensgebonden affectieve stoornis (SAD). SAD wordt gekenmerkt door symptomen zoals dagelijkse gevoelens van verdriet of depressie, gebrek aan energie, slaapproblemen, humeurigheid, veranderingen in eetlust en verlies van interesse in de gebruikelijke activiteiten. De exacte oorzaak van SAD is niet bekend, hoewel drie primaire factoren worden vermoed:

* De interne klok van het lichaam. De seizoensgebonden afname van zonlicht kan de circadiane ritmes van het lichaam die ons vertellen wanneer we moeten gaan slapen en wakker worden, verstoren.

* Serotonine niveaus. Serotonine is een chemische stof in de hersenen die de stemming beïnvloedt, en verminderd zonlicht kan een daling van de hoeveelheid ervan in het lichaam veroorzaken.

* Melatonine niveaus. Melatonine is een hormoon dat helpt bij het reguleren van slaappatronen. Langere perioden van duisternis tijdens de maanden met koud weer kan veranderen hoeveel melatonine het lichaam produceert en wanneer.

Gemakkelijke veranderingen in levensstijl kunnen iedereen helpen zich aan te passen aan seizoensveranderingen bij daglicht en sommige effecten van SAD te vermijden. De meeste van deze aanbevelingen helpen het lichaam bij het verkrijgen van de juiste hoeveelheid slaap op het juiste moment van de dag.

* Het creëren van een mooiere binnenomgeving door lampen in te schakelen, jaloezieën te openen en licht naar binnen laten.

* Elke dag 60 minuten buiten lopen, zelfs als het bewolkt is.

* Ongeveer drie tot vier uur voor het naar bed gaan trainen, of het nu binnen of buiten is.

* Sociaal betrokken blijven, ook al is het verleidelijk om thuis te blijven als de duisternis zo vroeg in de avond valt.

* Af te zien van cafeïne in de late namiddag en avond.

* Niet hongerig naar bed gaan en een lichte, gezonde snack kiezen, zoals een paar crackers en een stukje kaas.

* Vermijd apparaten die licht uitstralen, zoals mobiele telefoons, in de buurt van het naar bed gaan.

* Probeer een regelmatig slaapschema te onderhouden door elke dag op hetzelfde tijdstip naar bed te gaan.

* Slaap zo veel als nodig is om je uitgerust te voelen.