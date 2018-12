Tips om zelfstandigheid bij peuters aan te moedigen

Het verkrijgen van zelfstandigheid en het beheersen van nieuwe vaardigheden zijn belangrijke onderdelen van de ontwikkeling van peuters. Omdat je onvoorwaardelijke liefde en steun biedt, kansen biedt voor verkenning, nieuwsgierigheid aanmoedigt en deelneemt aan een verscheidenheid aan rijke ervaringen, zal het niveau van zelfstandigheid van je peuter, samen met zijn of haar mogelijkheden, groeien. Denk bij het opvoeden van je peuter aan deze vijf praktische manieren waarop je hun zelfstandigheid kunt aanmoedigen:

1. Doe nooit voor je peuter wat ze voor zichzelf kunnen doen

Hoewel het zeker langer duurt voordat je peuter zijn eigen schoenen aantrekt of zichzelf aankleedt, moet je extra tijd geven zodat ze deze dingen zelf kunnen doen. Als je ziet dat ze gefrustreerd raken of dat de taak te lang duurt, weersta dan de drang om het over te nemen. Vraag in plaats daarvan of ze hulp nodig hebben of probeer ze te coachen door het alleen te doen.

2. Maak je huis peuter-proof

Zorg ervoor dat je huis peutervriendelijk is en veilig voor verkenning. Voortdurend horen “raak dat niet aan”, “nee” en “ga daar weg” kan de onafhankelijkheid belemmeren. Hoe veiliger je huis is voor verkenning, hoe minder vaak je “nee” moet zeggen. Beperken hoe vaak je “nee” tegen je peuter zegt, kan ook de machtsstrijd tussen jullie aanzienlijk verminderen.

3. Geef je peuter keuzes

Sta je kind toe om zijn of haar eigen keuzes te maken door hen twee keuzes te geven waarmee je kunt leven. In plaats van te vragen wat hij of zij wil voor het ontbijt, vraag dan: “Wil je ontbijtgranen of brood?” Zorg ervoor dat je hun keuze respecteert, want dat bevestigt dat ze een goede keuze hebben gemaakt.

4. Geef leeftijdsgebonden taken

Moedig je peuter aan om voor zichzelf en hun bezittingen te zorgen door hen leeftijdspecifieke taken toe te wijzen. De meeste peuters kunnen hun vuile kleren in de mand leggen, helpen met het sorteren van wasgoed, speelgoed opbergen en hun vuile vaat op het aanrecht of in de gootsteen leggen.

5. Bevorder veilig risico nemen

Moedig je peuter aan om steeds meer dingen voor zichzelf te doen of om iets nieuws te proberen. Als ze aarzelen om zelf de kleine glijbaan op te gaan, ga dan achter hen staan ​​en moedig ze aan om verder te gaan.