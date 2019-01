De weken voorafgaand aan je bruiloft zijn vaak druk en emotioneel. Naast de hoofdpijn van de gastenlijst, bruidsmeiden drama, de perfecte jurk en meer, is het laatste waar je aan wilt denken je toekomstige man omringd door strippers, drank en luidruchtige maatjes. De komst van zijn vrijgezellenfeest hoeft je echter niet gestresst te maken. Hier hebben we tips voor het omgaan met zijn vrijgezellenfeest.

Leer over jezelf

Elke stressvolle situatie of omgeving biedt een kans om over jezelf te leren, en alleen door over jezelf te leren, kun je een betere jij worden. Houd in gedachten dat je huwelijk op gelijke delen liefde en vertrouwen zal zijn, en als je het niet aankan dat je man een paar uur lang met zijn beste vrienden is, is het meer een reflectie op jou dan hem.

Praat erover

Erover peinzen en afwezig zijn als zijn vrijgezellenfeest nadert, zal niets oplossen. Als de getuige van je man enkele ‘gasten’ heeft uitgenodigd die je ondraaglijk ongemakkelijk laten voelen, spreek het dan uit. Bedenk echter dat een vrijgezellenfeest niet alleen voor hem is, maar dat zijn vrienden snakken naar een of andere mannelijke band. Uiteindelijk zul je hoogstwaarschijnlijk ontdekken dat je zorgen totaal ongegrond waren.

Lees ook: Twijfels voor het huwelijk die volkomen normaal zijn

Vandaag jij, Morgen ik

En waarom slaag je er niet in om te erkennen dat je zelf een episch vrijgezellenfeest op komst heb? Hoewel het ongezond is om te denken aan de vrijgezellenfeesten als een beproeving, wetende dat het EXACT type feest voor jou wordt gepland door je vriendinnen moet iets zijn waar je naar uitkijkt.

Ontspan je gewoon

Het is een vrijgezellenfeest. Elke man heeft er een en ze duren slechts enkele uren. Stop met het spelen van scenario’s in je hoofd en je zorgen te maken over wat bijvoorbeeld zijn drievoudig gescheiden vriend van vroeger, hem zal proberen over te halen om te doen. Dit vrijgezellenfeest is waarschijnlijk niet de eerste voor je man in spe, en het zal zeker niet zijn laatste zijn. Het is tijd om te ontspannen wanneer dergelijke evenementen zich voordoen.

Lees ook: Tips om te genieten van je trouwdag

Geef hem je beste ik

In een toegewijde relatie is geluk iets dat wordt gedeeld, en de gezondste stellen stellen het op prijs dat hun geliefde een eigen leven leidt. Wees trots op het feit dat je man zoveel vrienden heeft die uitkijken naar herinneringen en quality-time met hem doorbrengen. De kans is groot dat hij er echt naar uitkijkt om de ster van de avond te zijn – laat hem dat koesteren.