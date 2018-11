Tips voor het overleven van een lange-afstandsrelatie

Nu we vaker reizen, is daarmee ook de gemeenschappelijkheid van de grootste hindernis van de liefde – de langeafstandsrelatie. Een langeafstandsrelatie is nooit gemakkelijk, dus we hebben hier een lijst met tips op een rij gezet hoe je deze kunt overleven.

Weet waar je aan begint

Laten we allereerst wat harde liefde uit de weg ruimen: het zal niet gemakkelijk zijn, en hoe sneller je dit accepteert, hoe beter. Elke keer dat twee mensen voor een aanzienlijke hoeveelheid tijd uit elkaar gaan, is de relatie, in positieve of negatieve zin, nooit hetzelfde bij hereniging. Nieuwe locaties betekenen nieuwe ervaringen, nieuwe vrienden en, hoe graag we het ook erkennen, nieuwe mensen die wedijveren om de verlangens van ons hart.

Stel grenzen in

Of je nu vertrekt met een mogelijk onheilspellend ‘wat er ook gebeurt, gebeurt’ of dat hij de vraag op het vliegveld heeft gesteld, het is belangrijk om verwachtingen en wat-als uit te spreken. Bijvoorbeeld: gaan jullie met andere mensen daten? Moet er elke avond een telefoontje worden verwacht? Houd je niet in met vragen omdat je bang bent voor wat de antwoorden misschien zijn. Het is beter om nu een ​​beetje teleurgesteld te zijn dan maanden later.

Plannen om elkaar snel te ontmoeten

Het niet maken van tastbare plannen om elkaar in de nabije toekomst te zien, kan de relatie zwaar belasten. Zelfs als is je romantische onderonsje maanden verder, het anticiperen op je eventuele ontmoeting zal je emotioneel in toom houden en je iets geven om naar uit te kijken. Om ondanks de afstand toch een relatie te onderhouden, moet je zeker deelnemen aan een technologische verleiding met continue Skype-seks, flirtexting en sexting.

Deel communicatie verantwoordelijkheden

Het is duidelijk en cliché, dat weten we, maar we kunnen niet benadrukken hoe belangrijk voortdurende onderlinge communicatie is. Met elkaar in contact komen is een tweerichtingsverkeer waarop beide partners elkaar halverwege moeten ontmoeten.

Leef. Jouw. Leven.

Of jij nu degene bent die naar Barcelona gaat voor werk, of je wacht thuis tot hij terugkomt, je moet op jezelf vertrouwen voor je eigen geluk. We weten dat het moeilijk is maar besteed je extra vrije tijd en energie aan om een betere versie van jezelf te zijn. In zaken van liefde over lange afstand, is het horen van “wat zal zijn,” niet bepaald het meest geruststellende advies. Maar zoals met alle dingen in het leven, is de enige persoon wiens acties en emoties we uiteindelijk onder controle hebben altijd dicht bij de hand – onszelf.