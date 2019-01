In tegenstelling tot andere jurken, zal je trouwjurk niet direct in de winkel klaar liggen om te kopen. Je zult meerdere jurken moeten passen om te weten welke jurk goed bij je past, en welke je wilt hebben. Hier enkele tips voor het passen van trouwjurken.

1. Ga au naturel

Zet niets anders op dan een vochtinbrengende crème. Je wilt geen lipstick of foundation vlekken achterlaten op dure jurken!

2. Breng een paar hakken

Je hebt comfortabele schoenen nodig om te winkelen, maar neem een ​​paar hakken mee zodat je ze kunt uitproberen met de jurken. Je moet zien waar de zoom zal zijn en hoe de jurk zal hangen.

3. Breng je vriendinnen mee

Het is moeilijk om zelf een objectieve mening te vormen, dus neem een of twee goede vriendinnen die je kunt vertrouwen mee. Vraag hen om eerlijk te zijn en let op hun positieve en negatieve kanten terwijl je elke jurk probeert.

4. Breng een notitieboekje mee

Aangezien je een heleboel jurken zult passen, kun je gemakkelijk vergeten wat wat is. Maak gedetailleerde aantekeningen, zoals de naam van de winkel, het model dat je hebt geprobeerd en wat je wel en niet beviel. Zodra je weer thuis bent, heb je duidelijkere ideeën om de lijst te verfijnen.

5. Dans!

Je moet in je jurk kunnen bewegen. Probeer een paar danspasjes uit en neem grote stappen in de winkel. Je hebt ruimte nodig om te bewegen: het zou zonde zijn om niet te kunnen dansen op je trouwdag omdat je niet kunt bewegen of je zorgen maakt over je jurk!

6. Controleer de verlichting

In de winkelverlichting ziet een witte jurk er onberispelijk uit, maar vraag of je naar buiten in het natuurlijke licht kunt gaan om te controleren of het bij het daglicht er niet gelig uitziet. En denk erover na hoe doorzichtig materiaal zal zijn: als het zonnig is op je grote dag, wil je niet te veel onthullen!

7. Stel je de foto’s eens voor

Geconfronteerd met al die keuzes, zou je makkelijk kunnen gaan voor een echte nee-nee. Om geconcentreerd te blijven en te voorkomen dat je een jurk koopt die niet voor jou is, stel je voor hoe je er op de trouwfoto’s uit wilt zien!

8. Accepteer je lichaam zoals het is

Plan niet om op een wonderdieet te gaan om je in de jurk te persen die je wilt. Koop een jurk die past en als je toevallig een paar kilo kwijt bent voor je dag (bijvoorbeeld door stress), kun je altijd aanpassingen laten maken.